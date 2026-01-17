La UE firma hoy el acuerdo con el Mercosur

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea tienen previsto firmar hoy, en Asunción, el anhelado acuerdo de libre comercio que llevan casi veintiséis años negociando, en un momento de creciente proteccionismo y tensiones geopolíticas. El sector agrario europeo, y Francia entre otros estados, se han manifestado desde hace semanas en contra del acuerdo al considerar que no podrán competir con las condiciones más ventajosas con las cuales los productos del Mercosur entrarán en el mercado comunitario.