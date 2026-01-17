SEGRE

La UE firma hoy el acuerdo con el Mercosur

Los tractores cortando el paso.- imagen de archivo

Los tractores cortando el paso.- imagen de archivo

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea tienen previsto firmar hoy, en Asunción, el anhelado acuerdo de libre comercio que llevan casi veintiséis años negociando, en un momento de creciente proteccionismo y tensiones geopolíticas. El sector agrario europeo, y Francia entre otros estados, se han manifestado desde hace semanas en contra del acuerdo al considerar que no podrán competir con las condiciones más ventajosas con las cuales los productos del Mercosur entrarán en el mercado comunitario.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking