La cooperativa de L’Espluga puede optar a ayudas Leader y de Industria

La cooperativa de l’Espluga Calba puede optar a ayudas de la línea Leader o de Industria para hacer frente a los costes de la restauración de su molino de aceite, tras el derrumbe parcial de sus instalaciones que sufrió en el mes de noviembre pasado. El conseller de Agicultura, Òscar Ordeig, visitó ayer el ayuntamiento de la localidad de Les Garrigues y la cooperativa para analizar la situación, explicó el alcalde y miembro de la entidad oleícola, Igor San Emeterio. El conseller apuntó la posibilidad de solicitar respaldo con los fondos Leader, aunque el alcalde explicó que el importe de la obra podría hacer “que sobrepasemos” estas líneas. Pero, al mismo tiempo, el conseller les planteó otras líneas de financiación, en este caso de Industria. En este sentido, el primer edil agradeció la predisposición de la Administración a colaborar y el “buen feedback”.

Presupuesto

En estos momentos, la cooperativa cuenta con un primer esbozo de proyecto de remodelación que sitúa por debajo de los 450.000 euros el capital necesario para llevar adelante la restauración y los socios asumen que deberán hacer frente a unas obras para las que necesitan ayudas públicas que se hagan cargo al menos de una parte.

De momento han salvado la campaña molturando las aceitunas en el molino de la cooperativa de Arbeca. Este año han tenido una producción de los 400.000 kilos de aceitunas, frente a los 700.000 del pasado. Pese a ello, explicó Igor San Emeterio, han conseguido mantener el volumen de litros de aceite estables gracias a unos muy buenos rendimientos de las olivas, que ya comenzaron la temporada en un 20%. Su aceite virgen extra Spelunca fue galardonado con el premio Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la campaña 2024-2025 en la categoría de “Frutado Maduro” que otorga el ministerio de Agricultuta.

La entidad oleíocola de L’Espliga Calba cuenta con unos 300 socios, aunque el volumen de los agricultores productores ronda en la actualidad la cuarentema. La cooperativa es una de los históricos miembros de la Denominación de Origen Protegida Les Garrigues.