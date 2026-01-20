“La inmigración es esencial para la continuidad del tejido empresarial”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La población inmigrante es imprescindible para la continuidad del tejido empresarial leridano, y cada vez lo será más debido a la baja natalidad y el envejecimiento de la población, por eso es necesario impulsar medidas administrativas que permitan garantizar una gestión más ágil, ordenada y coordinada de los flujos migratorios circulares para favorecer la integración de estas personas tanto laboral, como socialmente. Esta fue una de las principales conclusiones surgidas de un debate sobre los retos y oportunidades que ofrece la inmigración celebrado en la sede de Pimec Lleida, en la que participaron, agentes sociales, empresarios y administraciones de la demarcación. El presidente de Pimec Lleida, Borja Solans, afirmó que una de las principales dificultades de las empresas es encontrar profesionales para cubrir determinados puestos de trabajo, “algo a lo que la inmigración contribuye a superar muy positivamente”. No obstante, señaló que para cubrir la creciente demanda es necesario agilizar la burocracia. “No puede ser que en Lleida durante el año pasado se regularizaran 185 personas por arraigo cuando las empresas tenían una necesidad de mano de obra semanal, por ejemplo, de 400 personas”, apuntó Solans, que afirmó que es necesario una mejor gestión para evitar los “cuellos de botella” en la gestión de expedientes. “No podemos permitirnos desaprovechar toda esa fuerza de trabajo que llega aquí con un permiso de trabajo temporal y luego se queda de manera irregular por la dilatación de los trámites ”.

Durante la jornada, el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Ferran Camas, hizo una radiografía sobre los flujos migratorios en Lleida, afirmando que existe un elevado porcentaje de personas extranjeras trabajando en sectores como el doméstico, la hostelería y, particularmente, en el agrícola.”Este es un ámbito donde es habitual que las personas trabajadoras extranjeras vengan a partir de una autorización de temporada o también a través de la contratación colectiva en origen”. También apuntó que actualmente está habiendo un auge de la demanda de personas inmigrantes dedicadas a los cuidados de las personas. “Las empresas tienen que ir directamente a buscar personal en el exterior porque aquí no se encuentran trabajadores suficientes para cubrir la demanda”, afirmó Camas, que destacó la reciente aprobación de una nueva norma de contratación en origen destinada a proteger más los derechos de estas personas.