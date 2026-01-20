Protestas de UP en Reus por la falta de agua para los avellanos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una treintena de payeses de Tarragona llevaron ayer a cabo una tractorada desde Riudoms hasta el centro de Reus para denunciar la falta de agua que sufre el sector, especialmente el de los frutos secos. Convocados por Unió de Pagesos, los manifestantes tiraron avellanos muertos frente a las oficinas del departamento de Agricultura del Baix Camp y quemaron otros frente a la sede de Aigües Reus para reclamar soluciones estructurales para garantizar el agua.