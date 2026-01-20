Rodi recupera el 100% del capital y cierra la etapa con Michelin después de 15 años

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La marca leridana Rodi Motor Services ha formalizado la recompra de la participación que el grupo Michelin mantenía en su accionariado desde 2011, culminando así una etapa de colaboración estratégica que ambas firmas consideran “clave” para su crecimiento, consolidación y fortalecimiento del proyecto empresarial. En un comunicado, se asegura de que la operación firmada recientemente se ha hecho de forma “ordenada, consensuada y en un clima de plena sintonía entre las dos organizaciones”. Rodi cuenta con más de 180 centros, una red de 370 vehículos de asistencia, más de 2.000 profesionales y da servicio además de 700.000 clientes al año a España, Andorra y Portugal.

Después del acuerdo, la propiedad de Rodi recupera el 100% del capital de la compañía. Durante los últimos 15 años, Rodi ha experimentado una evolución constante, con ampliación de su red de centros, diversificando líneas de negocio, profesionalizando procesos y consolidando a un modelo de crecimiento basado en la integración eficiente de equipos y sistemas.

Desde la dirección de Rodi destacan que la operación supone un “paso natural” dentro de la evolución del grupo, que afronta una nueva etapa donde pretenden desarrollar su plan de crecimiento. En este contexto, apuntan que la existencia de una red propia de talleres por parte de Michelin podría entrar en conflicto con la estrategia de expansión de Rodi.

A pesar de la salida de Michelin del accionariado, las dos compañías subrayan que la relación profesional se mantiene en “términos positivos” y que seguirán colaborando en varios proyectos en un futuro, manteniendo los vínculos accionariales de los últimos años.