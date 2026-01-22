El sector del transporte reclama soluciones urgentes por el corte entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia de la AP-7

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los transportistas de Cataluña han exigido una respuesta inmediata a las administraciones delante del corte de la autopista AP-7 en sentido sur , un tramo clave de conexión entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia. La vía ha quedado inoperativa desde el miércoles por las revisiones en que se están haciendo en el puente que quedó afectado por el desprendimiento de un talud, que provocó el accidente de tren de la R4 en Gelida, con una persona muerta y 5 heridos graves .

El presidente de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach, señala que las vías alternativas en la autopista son "insuficientes" y por eso pide que se hagan "las inversiones necesarias" para asegurar que no hay afectaciones cuando hay incidentes en la AP-7. Ayach recuerda que en lo que va de año la autopista ha sido cortada siete días y eso ha generado un perjuicio "evidente" en el sector.

Resignación y cierto malestar entre los transportistas catalanes para sufrir "un nuevo corte". Desde el sector dejan claro que la seguridad es lo más importante, pero reclaman a las administraciones "celeridad" con el fin de arreglar el problema que afecta a la vía y que obliga a cortarla desde este miércoles.

Desde la CETCAT todavía no han calculado el perjuicio económico, pero señalan que las afectaciones "estarán seguro" y repercutirán en las empresas. Uno de los problemas principales, explica al presidente de CETCAT, Eduard Ayach, es que las vías alternativas en la autopista "son insuficientes" para garantizar el servicio con normalidad.

"Estamos hablando que los sectores económicos llevamos muchos años reclamando más ampliación de la AP-7, el cuarto cinturón y vías alternativas. Creemos que la movilidad y las infraestructuras son insuficientes", ha lamentado Ayach, que recuerda que ya vivió una situación similar el año pasado en el Eix Transversal, por la reparación del viaducto de Osormort en Osona.

La situación ha llevado al presidente de la CETCAT a pedir a las instituciones "que hagan bien su trabajo" y recuerdan que son "el principal sector afectado" cuando se produce un corte de carretera, especialmente la AP-7 que es la vía más utilizada por los transportistas.

En este sentido, Ayach ha denunciado que este año han sufrido, de momento, siete cortes en la autopista, entre las reivindicaciones de los campesinos en Pontós y ahora con el problema que ha surgido en Gelida.

"Sería un colapso"

A pesar de todo, desde la CETCAT celebran que se desestimara la posibilidad de cortar la AP-7 en los dos sentidos de la marcha, tal como se había planteado inicialmente. "En caso de que se tuviera que cortar en los dos sentidos de la marcha sería un colapso monumental", ha detallado.

La autopista AP-7 se encuentra corte en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia desde poco después de las seis de la tarde de este miércoles. El corte se espera que dure días porque se ha detectado que había algún riesgo de hundimiento en la zona donde el martes tuvo lugar el accidente de un tren de Rodalies en Gelida.

El Ministerio de Transportes había pedido inicialmente cortar la autopista en los dos sentidos, pero se ha acordado hacerlo sólo en sentido sur por la afectación para la movilidad que supondría una restricción total.