Las líneas R1 y R4 de Rodalies y un carril de la AP-7 entre Martorell y Sant Sadurní abrirán este sábado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La R1 y la R4 de Rodalies prevén recuperar la normalidad este sábado, a la vez que se abrirá un carril para poder circular por la AP-7 entre Martorell y Sant Sadurní en sentido sur, que hasta ahora estaba cortado por las tareas de mantenimiento del puente afectado por el accidente de tren de Gelida.

Fuentes de Govern han explicado que trabajan solucionar la incidencia en las vías entre Badalona y Montgat (R1) y retirar el árbol caído en Castellbisbal (R4) y una vez finalicen estas tareas y se hagan nuevas exploraciones con los maquinistas, la intención es que se reanude la circulación con las frecuencias habituales ya de cara a este sábado. Por ahora, tan sólo hay dos trenes por hora a cada una de las líneas. En la R4, sin embargo, se mantendrá el plan alternativo por carretera en el tramo afectado por el accidente en Gelida, entre Vilafranca del Penedès y Martorell. Esta tarde Govern, Renfe y Adif se volverán a reunir para hacer seguimiento de la reanudación de Rodalies después de dos días sin servicio.

Será la tercera reunión que harán este viernes, después de una a primera hora de la mañana y otra al mediodía (13h). En esta segunda, encabezada por la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque; también ha participado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona; y el director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, entre otros.

La AP -7 abrirá un carril en sentido sur en el tramo cortado

Por otra parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado que se abrirá un carril del AP-7 en sentido sur este sábado. Los otros dos continuarán cerrados por reparación después de la afectación provocada por el accidente ferroviario de Gelida. Sobre la hora en que se pondrá en marcha el carril, fuentes de Tráfico han indicado a la ACN que se decidirá mañana junto con los técnicos cuándo y de qué manera se abre el AP-7. Este mismo viernes, operarios han empezado a colocar vallas para segregar un carril, lo que está más cerca del sentido norte y más lejos de las vías del tren. Parlon ha indicado que los peajes de la C-32 se mantienen levantados.

El corte se hizo el miércoles por la tarde a la altura de Martorell en sentido sur a petición del Ministerio de Transportes por la inestabilidad de la vía después de que la caída de un muro de contención provocara el accidente ferroviario de Gelida, dejando a un muerto y 37 heridos.