La provincia de Lleida multiplica por siete su parque de vehículos eléctricos en cuatro años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El parque de turismos con distintivo ambiental Cero, es decir eléctricos puros e híbridos enchufables, ha crecido de forma muy notable en la provincia de Lleida en los últimos años. En 2020 apenas circulaban 483 coches electrificados por la demarcación, una cifra que se elevó hasta los 3.419 a finales del 2024, lo que supone multiplicar por más de siete el número de estos vehículos en tan solo cuatro años, según los datos del anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Bipi. Esta evolución confirma la clara tendencia hacia la movilidad más sostenible, que se impulsó aún más durante el año 2025, cuando se registraron más de 1.500 matriculaciones de turismos y todoterrenos con distintivo 0 emisiones. Esta cifra consolida el coche con enchufe como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado automovilístico.

Uno de los factores clave que explica este aumento es el impacto de las ayudas públicas. Los distintos programas de incentivos, como los planes Moves que se iniciaron en 2019 han permitido reducir el coste de adquisición de los vehículos eléctricos. A esto se suman las bonificaciones fiscales, como la exención del impuesto de matriculación o los descuentos del impuesto de circulación que aplican muchos ayuntamientos. La Paeria de Lleida, por ejemplo, ofrece una bonificación del 75% en este último impuesto para los coches 100% eléctricos.

Pese al buen ritmo de matriculaciones de los coches con cable a lo largo de los últimos cinco años, su penetración todavía es muy mejorable. En concreto, y según los datos del último anuario de la DGT de 2024, los turismos eléctricos e híbridos enchufables suponen tan solo el 1,44% del total de parque móvil de la demarcación, que componen 236.633 vehículos. El 35% de los turismos que ruedan por la provincia cuentan con un distintivo C y el 32% tienen el B.

En España, el parque de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en circulación sobrepasó la barrera de los 600.000 en 2025.

Lleida cuenta con 822 puntos de carga públicos operativos

La provincia de Lleida cerró el año pasado con 822 infraestructuras de recarga de acceso público operativas, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad de Anfac. Esto se traduce en un cargador por cada seis vehículos eléctricos con los que contaba la demarcación a lo largo del pasado año, contando las nuevas matriculaciones. Además, la provincia cuenta con otros 265 que, pese a estar instalados, no se encuentran operativos. Para poder aumentar la penetración del vehículo eléctrico es necesaria una buena infraestructura pública de carga. Y pese a que esta crece año a año, lo hace a un ritmo menor a las ventas de vehículos. Es por eso que muchas personas optan por instalar puntos en sus domicilios. El problema en Lleida, como ya avanzó SEGRE, es que muchos parkings no están preparados para poder ubicarlos.