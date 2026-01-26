Mercadona compra más de 9,5 millones de kilos de manzanas leridanas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados físicos y de venta online Mercadona compró más de 9,5 millones de manzanas de Lleida en 2025. Concretamente, las manzanas proceden de campos de Albesa, Barbens, Gerb, Gotarta, La Fuliola y Mollerussa, entre otros, fruto de los acuerdos de Mercadona con Nufresco (con sede en Mollerussa) y Catafruit (La Portella). Todos ellos son proveedores especialistas que proveen a la cadena de esta fruta.

La compañía ofrece a sus clientes diferentes variedades de manzana como la Golden y la Granny, que se pueden encontrar en los lineales de Mercadona durante los doce meses que dura la campaña, (desde el mes de septiembre hasta a principios del otoño siguiente, aproximadamente). La Tutti, la Royal Gala y la Fuji completan la lista. La campaña de la manzana Tutti se inicia en mayo y finaliza en julio, y la de la Royal Gala empieza en agosto hasta finales de diciembre. En el caso de la Fuji, la campaña ha empezado el mes de noviembre pasado y se alargará hasta el próximo mes de febrero.

La cadena de supermercados también compró manzanas procedentes de Girona. Concretamente, 11,6 millones de kilos de cultivos de Bordils, Castelló d'Empúries, Gualta, Fontanilles, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ullà y Vilamacolum.