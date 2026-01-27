Cesados dos altos cargos de Adif y Rodalies tras una semana de caos

Desconcierto. La jornada de ayer volvió a estar marcada por el desconcierto de los usuarios de Rodalies, que a primera hora no sabían si llegaría su tren. El papel de los informadores fue clave en las principales estaciones, como la de Sants en Barcelona. Allí fue donde el portavoz de Rodalies, Antonio Carmona, anunció a primera hora que se retomaba el servicio y poco después que se suspendía, que se recuperaba otra vez y que se volvía a parar. Todo ello en menos de una hora. - KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS

El ministerio de Transportes cesó ayer al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y al director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez, por el caos en la red ferroviaria en Catalunya tras dos días en que la Generalitat lleva reclamando a ambas empresas públicas estatales que “tomen decisiones inmediatas y asuman las responsabilidades que correspondan”. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, afirmó ayer que “estamos indignados, no puede ser, es intolerable que uno se suba a un tren para ir al trabajo y que este se pare en la primera estación, no se lo merecen los catalanes”. Minutos despues, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, informó de los dos ceses, las dos primeras cabezas que caen por esta crisis de movilidad sin precedentes en Catalunya. Descartó más destituciones y consideró que ambas empresas “no han estado a la altura de la situación, de la que merece y necesita la sociedad catalana en una situación de emergencia meteorológica”. Frente a las críticas de la oposición que también pedían la dimisión de Paneque, la consellera aseguró que se ve “con más ganas y más energía” que antes de la crisis de Rodalies y pidió “unidad” a los partidos para buscar soluciones.

Para hoy, el Govern tiene previsto el mismo servicio de Rodalies que tenía que funcionar a primera hora de ayer: la cobertura ferroviaria en los llamados ‘ejes prioritarios’ y el refuerzo con autobuses interurbanos. Mantiene la suspensión de las restricciones de circulación de vehículos contaminantes sin etiquetas ambientales en las zonas de bajas emisiones. Asimismo, se mantienen abiertos los peajes de la autopista C-32 para facilitar también los desplazamientos por carretera, así como el uso de un carril de los tres que permanecían cerrados en la AP-7 en la zona de Martorell, en la calzada de dirección sur.

Por otra parte, el secretario de Estado de Transportes avanzó un pacto con la Generalitat para ampliar el Pla de Rodalies y aseguró que “tiene que llegar hasta los 8.000 millones”. La actual inversión establecida hasta 2030 es de unos 6.300 millones, de los cuales ya se han ejecutado unos 2.500.

Paralelamente, los presidentes de Renfe y Adif no concretaron ayer cuándo puede volver la normalidad en el servicio, aunque aseguraron que estamos ante “el principio del fin”. El de Adif, Luis Pedro Marco, indicó que “sería imprudente”, aunque afirmó que tienen “las bases, la capacidad y la voluntad para terminar (con los problemas) de manera rápida”. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, explicó que se están revisando de forma “detenida y constante” todos aquellos puntos críticos de la red.