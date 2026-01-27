La rotura de una soldadura en la vía, posible causa del accidente de Adamuz

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, señaló ayer que la causa principal que se investiga del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) es la rotura de una soldadura. “Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, fue la rotura, no tanto del carril como de una soldadura”, apuntó. Barrón se mostró convencido de que se llegará al fondo de la cuestión, no solo en conocer la causa de la rotura, sino en determinar el por qué y cómo se rompió y, posteriormente, saber cómo se podría haber evitado. Adif aseguró que el procedimiento técnico empleado en las soldaduras de los carriles en el tramo de Adamuz fue el que determina tanto su normativa interna como la Asociación Española de Normalización. El ministerio de Transportes responde así a la última hipótesis que apunta a un procedimiento técnico erróneo como principal causa de la rotura de la soldadura del carril. Asimismo, Renfe suspendió ayer los trenes de media distancia que unen Córdoba y Jaén debido a las limitaciones de velocidad en algunos puntos de la vía, que hacen “más aconsejable” realizar el trayecto por carretera. Por otra parte, la plataforma de víctimas de Angrois (Santiago de Compostela) en 2013, donde murieron 80 personas, se concentraron en Madrid y A Coruña para rechazar el fallo que absuelve a Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad en la circulación de Adif.