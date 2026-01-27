Mercadona compró 9,5 millones de kilos de manzanas producidas en Lleida durante 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Mercadona compró a lo largo del pasado año más de 9,5 millones de quilos de manzanas cultivadas en campos de Lleida, en concreto en los municipios de Albesa, Barbens, Gerb, Gotarta, La Fuliola y Mollerussa, entre otros, gracias a los acuerdos que la firma valenciana mantiene con los proveedores Nufresco, con sede en la capital del Pla d’urgell, y Catafruit, ubicado en La Portella. La empresa también adquirió otros 11,6 millones de kilos de esta fruta provinientes de municipios de la provincia de Girona, por lo que, en total, Mercadona compró más de 21,2 millones de kilos de manzanas catalanas durante el 2025 en el marco de su apuesta por ofrecer a sus clientes frutas y verduras de proximidad tanto en sus tiendas físicas como en la online. Este volumen de compras ha sido posible gracias a la calidad del producto y la buena aceptación que ha tenido por parte de los clientes, destaca la firma, que recuerda que su compromiso con el sector primario es firme y prioriza garantizar relaciones estables con sus proveedores.

La compañía ofrece a sus clientes diferentes variedades de manzana como la Golden y la Granny, que se pueden encontrar en los lineales de Mercadona durante los doce meses que dura la campaña (desde septiembre hasta principios del otoño siguiente, aproximadamente). Las de la variedad Tutti, Royal Gala y Fuji completan la lista. La campaña de la manzana Tutti se inicia en mayo y finaliza en julio, y la de la Royal Gala arranca en agosto y se alarga hasta finales de diciembre. En el caso de la Fuji, la campaña se inició el pasado mes de noviembre y durará hasta el próximo mes de febrero.

Mercadona fomenta el consumo de frutas, puesto que son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes y su consumo contribuye a mantener una dieta equilibrada. Tanto la fruta de pepita como la de hueso son grandes aliadas para completar una cesta de la compra equilibrada. En este sentido, defiende las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supuso un paso más en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y está impulsada por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con distintas asociaciones de toda la cadena agroalimentaria.

La compañía también adquirió 10,2 millones de kilos de peras

La apuesta de Mercadona por la manzana de las comarcas de Lleida y Girona, en sus diferentes variedades, se suma a la que también se ha hecho con otras frutas de semillas y de hueso de origen local que la cadena sirve en sus tiendas como peras, melocotones, nectarinas e higos. Así, por ejemplo, en el caso concreto de las peras la compañía compró 10,2 millones de kilos de esta fruta procedentes de campos de las comarcas de Lleida durante el 2025. Y en lo que se refiere a los higos, Figs Fruits (con sede en Alguaire) y La Coma Fruits (Soses) han servido 800.000 quilos de higos negros cultivados en Lleida y Les Terres de l’Ebre. De esta forma sigue consolidando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios y refuerza su apuesta por el crecimiento compartido, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Actualmente, el 85% del surtido total de la compañía es de origen español.