La pensión media de Lleida, la que más sube de Cataluña... aunque todavía la más baja

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La pensión media en Cataluña alcanzó los 1.414,88 euros este enero de 2026, registrando un incremento del 4,4% en comparación con el mismo mes de 2025. Estos datos, hechos públicos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, revelan que un total de 1.818.012 ciudadanos catalanes percibieron esta retribución, un 0,98% más que el año anterior. Cataluña se consolida así como la comunidad autónoma con el mayor número de beneficiarios de pensiones en el Estado español, representando el 17,39% del total y superando Andalucía (con 1,7 millones) y Madrid (con 1,3 millones). La prestación media por jubilación, que concentra el 66% del total, se sitúa en 1.596,82 euros durante el primer mes de este 2026.

Profundizando en los datos de enero de 2026, el Ministerio también detalló las medias por tipología de prestación. La pensión media de incapacidad permanente fue de 1.370,15 euros, mientras que la de viudedad se situó en 984,54 euros. Con respecto a las prestaciones por orfandad, la media fue de 538,40 euros, y las de favores familiares llegaron a los 888,60 euros. Hay que destacar que la pensión media global en Cataluña superó en 51,52 euros la media registrada al Estado español, que se situó en 1.363,36 euros durante el mismo periodo.

Les pensiones por demarcaciones catalanas

El análisis por demarcaciones territoriales revela diferencias significativas en las pensiones medias durante enero de 2026. La provincia de Barcelona registró la cifra más alta, con una pensión media de 1.456,25 euros, un 4,32% más que el año anterior. La sigue la demarcación de Tarragona, donde la media estuvo de 1.336,93 euros, con un incremento del 4,59% interanual. Por su parte, en Gerona la pensión media se situó en 1.283,16 euros, experimentando un aumento del 4,77%. Finalmente, la provincia de Lleida presentó la cifra más baja, con 1.234,79 euros, a pesar de ser la que experimentó el mayor crecimiento porcentual, con un incremento del 4,96% con respecto a enero de 2025.