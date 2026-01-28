Animalistas denuncian las condiciones de una granja de codornices de Juneda

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La entidad animalista ARDE ha denunciado una granja de codornices de Juneda, en Les Garrigues, por presuntos delitos de maltrato animal y contra la salud pública. La organización afirma que, pese a contar con el sello de bienestar animal, el lugar presenta una importante falta de higiene, con telarañas y excrementos que se acumulan bajo los animales y cadáveres en estado de descomposición junto a los huevos. La entidad afirma que llevó a cabo una investigación a finales de octubre de 2025 en la explotación, formada por cinco naves con cerca de 130.000 animales, en la que pudieron documentar “graves irregularidades sanitarias y posibles delitos de maltrato”. El responsable de sectores Ganaderos de Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, criticó que los animalistas se puedan “permitir el lujo” de entrar en una granja y tomar fotos “con la que está cayendo sanitariamente” y señaló que las imágenes entran dentro de la “normalidad” en una explotación. La empresa dueña de la explotación defendió el control de sus procesos productivos, y denunció las afirmaciones y el vídeo publicado por la entidad, que afirmó que está "editado y le falta continuidad”. También aseveró que la granja fue objeto de auditorías la pasada semana, concluyendo las mismas de forma favorable.