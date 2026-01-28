SANIDAD
Animalistas denuncian las condiciones de una granja de codornices de Juneda
La entidad animalista ARDE ha denunciado una granja de codornices de Juneda, en Les Garrigues, por presuntos delitos de maltrato animal y contra la salud pública. La organización afirma que, pese a contar con el sello de bienestar animal, el lugar presenta una importante falta de higiene, con telarañas y excrementos que se acumulan bajo los animales y cadáveres en estado de descomposición junto a los huevos. La entidad afirma que llevó a cabo una investigación a finales de octubre de 2025 en la explotación, formada por cinco naves con cerca de 130.000 animales, en la que pudieron documentar “graves irregularidades sanitarias y posibles delitos de maltrato”. El responsable de sectores Ganaderos de Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, criticó que los animalistas se puedan “permitir el lujo” de entrar en una granja y tomar fotos “con la que está cayendo sanitariamente” y señaló que las imágenes entran dentro de la “normalidad” en una explotación. La empresa dueña de la explotación defendió el control de sus procesos productivos, y denunció las afirmaciones y el vídeo publicado por la entidad, que afirmó que está "editado y le falta continuidad”. También aseveró que la granja fue objeto de auditorías la pasada semana, concluyendo las mismas de forma favorable.