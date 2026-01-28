La Generalitat anuncia que habrá cortes en Rodalies hasta el viernes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, anunció ayer que el Govern prevé que el próximo lunes ya haya “normalidad” en el servicio de Rodalies y que funcione como “antes de la crisis”, según afirmó ayer en rueda de prensa. Explicó que se prevé mantener los cortes y los “efectivos” sustituidos “hasta el viernes, con el mismo sistema que ahora”, y que “el fin de semana se podrán ir retomando los tramos” cortados. Así pues, el Executiu contempla que “el lunes se desarrolle el servicio sin planes alternativos en los puntos que se están analizando”.

Por su parte, Adif prevé terminar “a lo largo de esta semana” todas las inspecciones en la red ferroviaria (ver página 4) con el objetivo de que todas las líneas puedan quedar “desbloqueadas”. Así lo afirmó ayer el director de construcción de obras del gestor ferroviario, Ángel Contreras, que no quiso precisar qué líneas podrían ponerse en marcha enteras primero.

Respecto a la caída del centro de tráfico centralizado (CTC) de Rodalies el lunes, Adif la atribuyó a un fallo del suministrador del software. “No ha habido sabotaje, no ha habido ciberataque, fue un error de programario motivado por la empresa tecnóloga que estaba desarrollando e implementando el nuevo sistema de gestión ferroviaria”, dijo ayer su presidente, Luis Pedro Marco. Preguntado por si pedirán responsabilidades a Siemens, la firma encargada, detalló que ya ha dado “orden a los servicios jurídicos de Adif para que recojan el expediente completo y apliquen la reglamentación” correspondiente.

Inyectan 1.691 millones más a la red con 287 obras

La actualización del plan de Rodalies 2020-2030 eleva la inversión hasta los 8.037 milones, un 26% más y 1.691 millones extra respecto al plan vigente, según afirmó ayer la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. El nuevo plan incrementa los recursos del programa de reposición y manteniminto en 1.200 millones, hasta los 2.243, e incorpora un programa nuevo de vías de estacionamiento para afrontar el incremento de la flota en 53 trenes nuevos. “Somos conscientes de que no solucionará los problemas de un día para otro, pero es una apuesta clara por Rodalies”, aseguró Paneque. El plan prevé 287 actuaciones en 11 túneles, 25 puentes, vías, trincheras, viaductos, terraplenes, taludes y sistemas de seguridad, telecomunicaciones y energía. Asimismo, se destinarán 25 millones para mejorar la información en las estaciones. Otros 517 millones servirán para nuevas vías de estacionamiento, y 120 para modernizar o edificar nuevos talleres. Por otra parte, Paneque explicó que el actual portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha asumido las funciones de director operativo de Rodalies de forma provisional tras el cese de Josep Enric Garcia Alemany.