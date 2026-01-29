Asaja alerta sobre la nueva PAC y arremete contra el pacto con Mercosur

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, advirtió ayer que la nueva orientación de la Política Agraria Común (PAC) a partir del 2028 supondrá un cambio profundo para el sector, con un periodo de transición en 2026 y 2027 que genera incertidumbre entre los payeses. Reclamó que tenga en cuenta la realidad productiva del territorio y no ponga en riesgo la viabilidad de las explotaciones. Así lo dijo en el marco de la jornada organizada por Asaja en Ponts sobre los principales retos que afronta el sector agroalimentario, la situación sanitaria del porcino y los acuerdos comerciales internacionales. Asaja volvió a denunciar la convivencia del sector con la fauna cinegética y salvaje y las pérdidas que provoca, una situación que la organización considera insostenible y que hace años que pone en riesgo la sanidad animal y la actividad ganadera. El líder de Asaja en Catalunya fue contundente contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que considera que “no se tendría que firmar ni aplicar un acuerdo que permita la entrada de producciones que no cumplen los mismos estándares exigidos a los productores europeos, puesto que esto acaba afectando negativamente el sector agrario y la salud de los consumidores catalanes, españoles y europeos”.