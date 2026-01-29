CaixaBank analiza las perspectivas económicas con clientes en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

CaixaBank Wealth Management reunió ayer en el CaixaForum de Lleida a más de 130 clientes de la entidad para analizar las previsiones económicas para este año. En este sentido, se puso el foco en la actual inversión en Inteligencia Artificial, que en un futuro podría traer mejoras en infraestructuras en beneficio del conjunto de la sociedad. En materia de inversión, se apuntó a la diversificación en renta variabley la prudencia en la fija.