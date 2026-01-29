Catalunya convocará más de 1.300 nuevas plazas de funcionario en febrero

Aspirantes en unas oposiciones de la Generalitat en una imagen de archivo. - Magdalena Altisent

El Govern convocará 1.325 plazas de personal funcionario repartidas entre 31 procesos de selección a primeros de febrero. El Ejecutivo explica que esta resolución cumple con el compromiso de efectuar de manera ordinaria las convocatorias multiproceso, simplificar y agilizar los plazos y trámites de gestión, e implementar un ciclo estable ordinario anual de procesos selectivos que facilita la predictibilidad, la mejora de la transparencia y la captación de nuevo talento.

Las inscripciones a la convocatoria se podrán empezar a hacer el día siguiente a la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en la web de la Generalitat.

La relación de plazas convocadas es la siguiente:

Cuerpo superior de administración (repartido en 4 opciones: 315 plazas de general, 45 plazas de jurídica y 8 plazas de económica, 8 plazas de prevención de riesgos laborales) – 376 plazas

Cuerpo de gestión de administración (repartido en 2 opciones: 26 plazas de general y 2 plazas de prevención de riesgos laborales) – 28 plazas

Cuerpo de administración – 366 plazas

Cuerpo auxiliar de administración – 114 plazas

Cuerpo subalterno de administración – 228 plazas

Cuerpo de titulación superior, ambientólogos – 36 plazas

Cuerpo de titulación superior, arquitectura – 10 plazas

Cuerpo de titulación superior, archivista – 1 plaza

Cuerpo de titulación superior, cartografía – 1 plaza

Cuerpo de titulación superior, ingeniería agrónoma – 11 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería de caminos, canales y puertos – 3 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería de montes – 3 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería industrial – 3 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería de minas – 2 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería química – 2 plazas

Cuerpo de titulación superior, médico/a evaluador/a – 5 plazas

Cuerpo de titulación superior, patrimonio artístico: arqueología – 2 plazas

Cuerpo de titulación superior, pedagogía – 2 plazas

Cuerpo de titulación superior, planificación lingüística – 3 plazas

Cuerpo de titulación superior, psicología – 6 plazas

Cuerpo de titulación superior, salud pública – 9 plazas

Cuerpo de titulación superior, veterinaria – 19 plazas

Cuerpo de diplomatura, arquitectura técnica – 3 plazas

Cuerpo de diplomatura, biblioteconomía – 8 plazas

Cuerpo de diplomatura, educación social – 6 plazas

Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica agrícola – 30 plazas

Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de montes – 5 plazas

Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica industrial – 16 plazas

Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica obras públicas – 3 plazas

Cuerpo de diplomatura, salud pública – 3 plazas

Cuerpo de diplomatura, trabajo social – 21 plazas

Los nuevos funcionarios que superen el proceso selectivo, que está previsto que tomen posesión como muy tarde la primavera de 2027, tendrán que realizar una formación obligatoria como se ha hecho en las últimas convocatorias. El objetivo de este curso es que las personas que se incorporen dispongan, más allá de los conocimientos acreditados en el proceso de selección, de las habilidades y competencias para el desarrollo de sus funciones.