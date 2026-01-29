Catalunya convocará más de 1.300 nuevas plazas de funcionario en febrero
Serán una treintena de procesos de selección
El Govern convocará 1.325 plazas de personal funcionario repartidas entre 31 procesos de selección a primeros de febrero. El Ejecutivo explica que esta resolución cumple con el compromiso de efectuar de manera ordinaria las convocatorias multiproceso, simplificar y agilizar los plazos y trámites de gestión, e implementar un ciclo estable ordinario anual de procesos selectivos que facilita la predictibilidad, la mejora de la transparencia y la captación de nuevo talento.
Las inscripciones a la convocatoria se podrán empezar a hacer el día siguiente a la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en la web de la Generalitat.
La relación de plazas convocadas es la siguiente:
- Cuerpo superior de administración (repartido en 4 opciones: 315 plazas de general, 45 plazas de jurídica y 8 plazas de económica, 8 plazas de prevención de riesgos laborales) – 376 plazas
- Cuerpo de gestión de administración (repartido en 2 opciones: 26 plazas de general y 2 plazas de prevención de riesgos laborales) – 28 plazas
- Cuerpo de administración – 366 plazas
- Cuerpo auxiliar de administración – 114 plazas
- Cuerpo subalterno de administración – 228 plazas
- Cuerpo de titulación superior, ambientólogos – 36 plazas
- Cuerpo de titulación superior, arquitectura – 10 plazas
- Cuerpo de titulación superior, archivista – 1 plaza
- Cuerpo de titulación superior, cartografía – 1 plaza
- Cuerpo de titulación superior, ingeniería agrónoma – 11 plazas
- Cuerpo de titulación superior, ingeniería de caminos, canales y puertos – 3 plazas
- Cuerpo de titulación superior, ingeniería de montes – 3 plazas
- Cuerpo de titulación superior, ingeniería industrial – 3 plazas
- Cuerpo de titulación superior, ingeniería de minas – 2 plazas
- Cuerpo de titulación superior, ingeniería química – 2 plazas
- Cuerpo de titulación superior, médico/a evaluador/a – 5 plazas
- Cuerpo de titulación superior, patrimonio artístico: arqueología – 2 plazas
- Cuerpo de titulación superior, pedagogía – 2 plazas
- Cuerpo de titulación superior, planificación lingüística – 3 plazas
- Cuerpo de titulación superior, psicología – 6 plazas
- Cuerpo de titulación superior, salud pública – 9 plazas
- Cuerpo de titulación superior, veterinaria – 19 plazas
- Cuerpo de diplomatura, arquitectura técnica – 3 plazas
- Cuerpo de diplomatura, biblioteconomía – 8 plazas
- Cuerpo de diplomatura, educación social – 6 plazas
- Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica agrícola – 30 plazas
- Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de montes – 5 plazas
- Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica industrial – 16 plazas
- Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica obras públicas – 3 plazas
- Cuerpo de diplomatura, salud pública – 3 plazas
- Cuerpo de diplomatura, trabajo social – 21 plazas
Los nuevos funcionarios que superen el proceso selectivo, que está previsto que tomen posesión como muy tarde la primavera de 2027, tendrán que realizar una formación obligatoria como se ha hecho en las últimas convocatorias. El objetivo de este curso es que las personas que se incorporen dispongan, más allá de los conocimientos acreditados en el proceso de selección, de las habilidades y competencias para el desarrollo de sus funciones.