La edad media de los jubilados de las comarcas de Lleida es de 76 años

La edad de jubilación este año es de 66 años y 10 meses si no se han cotizado más de 38 años y 3 meses. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La edad media de los jubilados de la provincia de Lleida es de 76 años, uno más que el promedio estatal, según los últimos datos hechos públicos por la Seguridad Social y referidos al 1 de diciembre del pasado año. Las pensiones más antiguas, las de las personas de mayor edad, son las más bajas, y apenas rozan los 975 euros en el caso de aquellos que han superado los 85 años. Entre los 80 y los 84 son 1.186. Mientras que entre los que tienen de 75 a 79 perciben 1.313 de promedio. En el grupo con cinco años menos se superan por unos pocos céntimos de euro los 1.459, mientras que aquellos que cuentan con entre 65 y 69 años tienen ingresos medios de 1.561.

Por debajo de la que para muchos aún es la edad “teórica” de jubilación, inferior a los 65 años, hay un total de 1.808 leridanos, cifra que representa un 2,7% del total del colectivo. Son este grupo precisamente los que cuentan con mayores ingresos. Por ejemplo, los 47 que tienen entre 55 y 59 años perciben mensualmente de la Seguridad Social del orden de 2.865 euros, mientras que los 1.758 que han superado la sesentena cuentan con prestaciones promedio de 1.935. En el caso de las personas retiradas más jóvenes, la mayoría, con 1.253, son hombre, frente a 555 leridanas.

Para garantizar el futuro de las pensiones, las últimas reformas del sistema han ido en la línea de penalizar las jubilaciones anticipadas, retrasar la edad de la retirada de los trabajadores del mundo laboral y favorecer lo que se llama jubilación activa, que permite conjugar empleo y prestación de la Seguridad Social. Este año 2026, es necesario haber cotizado al menos 38 años y 3 meses para poder jubilarse a los 65 años con el cien por cien de la prestación, o bien esperar a cumplir la edad de jubilación ordinaria, establecida a los 66 años y 10 meses.

El Europarlamento, contra la brecha salarial y de pensiones

El Parlamento Europeo aprobó ayer un informe en el que pide intensificar las medidas para reducir la brecha salarial y la desigualdad de género en las pensiones en la Unión Europea, especialmente en aquellos sectores con mayor presencia femenina, donde el trabajo sigue estando “menos valorado” y “peor remunerado”. El texto, adoptado en las comisiones de Empleo y de Igualdad, subraya que los trabajos en sectores feminizados suelen estar peor pagados, pese a que las mujeres jóvenes superan cada vez más a los hombres en cuanto a nivel educativo.