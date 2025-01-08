CaixaBank eleva su beneficio hasta 5.891 millones en 2025, un 1,8% más

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que en el ejercicio anterior, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio, con avances tanto en el crédito como en los recursos de clientes. En un contexto de descenso de tipos, el margen de intereses ha caído un 3,9 % en el último año, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque la mejora en el tercer y cuarto trimestre (1,4 % y 1,5 %, respectivamente), junto con la mayor actividad comercial, han mitigado su impacto en el beneficio, que vuelve a ser el mayor de la historia del banco.

El consejo de administración ha acordado proponer a la junta general de accionistas la distribución de un dividendo complementario de 2.320 millones con cargo a los beneficios de 2025, lo que eleva el dividendo total a 3.499 millones, o 50 céntimos brutos por acción, un 15 % más que el ejercicio anterior.

Los ingresos por servicios crecen un 5,4 %, hasta 5.266 millones, con un fuerte incremento en gestión patrimonial (sube un 11,2 %), mientras que el margen bruto, que refleja todos los ingresos corrientes de la entidad, avanza un 2,5 % y cierra el año en 16.270 millones. La rentabilidad ROTE, que muestra la capacidad del banco para generar beneficios con sus recursos propios, se sitúa en el 17,5 %, frente al 18,1 % un año antes.

Sobre el neobanco Imagin, CaixaBank ha indicado que cierra el ejercicio con cerca de 4 millones de clientes, un 10 % más, y un volumen de negocio de 22.000 millones, un 25 % más, que representa el 2 % del volumen total del grupo.

Revisión de objetivos al alza

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado en un comunicado que se han superado los objetivos marcados al inicio de 2025, "con mayor crecimiento del negocio y una solidez financiera aún más robusta". "Como consecuencia, hemos revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad que habíamos fijado en nuestro Plan Estratégico", ha agregado.

El ROTE objetivo de cara a 2027 se sitúa ahora en torno al 20 %, frente a un plan inicial por encima del 16 %, mientras que el ROTE medio esperado para el periodo entre 2025 y 2027 se prevé por encima del 18 %.

El margen de intereses, que se anticipaba por encima de 11.000 millones para 2027, pasa por su parte a cerca de 12.500 millones gracias a mayores volúmenes, mejor entorno macro y tipos más propicios.

Retribución al accionista del 59,4 % del beneficio consolidado

Previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, se distribuirá en abril un dividendo complementario de 33,21 céntimos brutos por título, un segundo pago con el que la remuneración al accionista correspondiente a 2025 se situará en el 59,4 % del beneficio neto consolidado. En noviembre ya se abonó un dividendo a cuenta de 1.179 millones, mientras que la entidad está ejecutando un programa de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros. De cara a 2026, el consejo ha acordado mantener el mismo plan de dividendos, con una distribución en efectivo de entre el 50 % y el 60 % del beneficio.

Crecimiento del negocio y morosidad en mínimos

El volumen de negocio alcanza 1,1 billones de euros a final del año, tras crecer un 6,9 %. La cartera de crédito sano se incrementa un 7 % y los recursos de clientes avanzan un 6,8 %. En empresas, la cartera de crédito sano en empresas sube en el año en 12.373 millones de euros, un 7,6 %, mientras que para la adquisición de vivienda lo hace en 8.484 millones, un 6,5 % más, y en consumo, en 2.560 millones, un 12,4 % más. La morosidad se sitúa en niveles mínimos, con una tasa del 2,1 % a cierre de 2025, frente al 2,6 % de un año antes, mientras que el saldo de dudosos se reduce en 1.611 millones de euros y la ratio de cobertura, que muestra qué parte de los créditos dudosos tiene ya cubierta el banco con provisiones, mejora hasta el 77 %.

La ratio de capital de máxima calidad CET1 alcanza el 12,6 %, frente al 12,2 %, mientras el ratio de cobertura de liquidez, que mide la capacidad del banco para aguantar estrés financiero sin problemas de liquidez, es del 202 %, frente al mínimo requerido del 100 %.