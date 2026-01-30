“Si el virus llegara a las granjas, representaría la estocada final”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La crisis de la peste porcina está impactando en las 2.759 granjas de porcino de la provincia de Lleida y Ramon Gatnau, de Vilanova de l'Aguda, lo explica en una sola frase: “Cuando supimos del primer caso de peste porcina en los jabalíes de Collserola, lo vivimos con mucha angustia, porque sabemos que todo aquello por lo que hemos trabajado durante tanto tiempo se puede ir al garete en un momento”. Este joven ganadero de 38 años explica que su padre vivió la anterior crisis de la PPA y al oír la noticia se “retrotrajo a treinta años atrás, cuando la peste sí llegó a nuestra granja”. En estos momentos la situación es muy distinta, afirma, por las medidas de bioseguridad implementadas por el sector, y ahora está mucho más preparado. Con todo, alerta que “si el virus llega a las granjas sería la estocada final” para el sector.

En su caso, se trata de una granja integrada y “no perdemos el dinero que están perdiendo los dueños de los animales, la integradora”. Aunque de momento no se habla de reducción de los precios que están pagando las empresas a los granjeros, considera que en un momento u otro acabará repercutiendo.