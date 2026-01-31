Isprox y SEGRE organizan una jornada en Tàrrega sobre como atraer y fidelizar el talento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Atraer y fidelizar el talento es clave para las empresas, la economía y en general el futuro de Lleida. Así lo puso de manifiesto ayer el director de operaciones de Isprox, Sergi Martí, en la presentación de la jornada Gestió del talent, últimes tendències i reptes de futur que organizan esta empresa y el Grup SEGRE y que tendrá lugar el 5 de marzo en Tàrrega. Isprox es una consultora de recursos humanos especializada en la búsqueda, selección y fidelización de talento nacida en Tàrrega y trabaja a nivel nacional e internacional. Martí destacó los problemas en diferentes sectores, los industriales, con déficit desde técnicos eléctricos a mecánicos. Pero también en la construcción en la que no solo faltan operarios, sino también jefes de obra, por ejemplo. Insistió en la necesidad de adaptar la formación a la demanda y necesidades de las empresas, con especial incidencia en la Formación Profesional. Llamó la atención sobre la falta de vivienda como hándicap para captar trabajadores, un déficit que no solo se muestra en la ciudad de Lleida, sino en otras como Tàrrega, Mollerussa, Cervera o Bellpuig, dijo.

El responsable de Innovación y Tecnología de SEGRE, Ferran Perdrix, puso el énfasis en la voluntad del Grupo de estar al lado del territorio para poner sobre la mesa temas de debate y de futuro y recordó en esta línea otras iniciativas que está llevando a cabo.

Calidad de vida

El vicepresidente del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputación, Jordi Verdú, recalcó que “el talento es un tema que va mucho más allá del ámbito de la empresa” y “queremos que la gente tenga calidad de vida en sus pueblos y la manera de hacerlo es dar oportunidades laborales”. La jefa de la Unitat de Promoció Econòmica del consistorio de Tàrrega, Montse Garrido, destacó la calidad de vida del territorio como polo de atracción.

La jornada, que aspira a reunir a 300 empresarios, responsables de recursos humanos y todo tipo de personas interesadas en la gestión del talento, tendrá mesas redondas y ponencias en las que participarán, entre otros, ponentes de bonÀrea, Payper, Ametller Origen, la UdL, Plusfresc o Ros Roca. El evento cuenta con el apoyo de la Diputación, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Tàrrega y diferentes empresas.