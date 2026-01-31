CaixaBank gana 5.891 millones, un nuevo récord

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

CaixaBank cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024 y nuevo récord, “por el fuerte crecimiento del negocio”, informó ayer en un comunicado remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco señaló que cerró el primer año de su Plan Estratégico 2025-2027 “superando las expectativas y con un crecimiento mayor del previsto tanto en crédito como en recursos de clientes”.

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, aseguró que 2025 fue “un gran año” para el banco, ya que se superaron los objetivos marcados, y calificó el año de, textualmente, muy exitoso. Gortázar añadió que, como consecuencia del buen resultado, se han “revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad” fijados en el Plan Estratégico.

Por otro lado, el consejo de administración del banco aprobó proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo complementario en efectivo de 2.320 millones, equivalente a 0,3321 euros brutos por acción, con cargo a los beneficios de 2025, a abonar durante el próximo mes de abril.

Con este dividendo, la remuneración al accionista del ejercicio 2025 alcanzará el 59,4% del beneficio neto consolidado, el equivalente a 50 céntimos brutos por acción, un 15% interanual más y hasta sumar 3.499 millones. Además, se aprobó mantener el plan de dividendos en 2026, con un dividendo a cuenta de entre el 30% y el 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre, y uno complementario para alcanzar la distribución efectiva de entre el 50% y el 60% del beneficio neto a final de año.

Por otra parte, Gortázar prevé que las hipotecas se encarecerán en el futuro por el incremento de los tipos de interés a largo plazo de los últimos meses.

Las acciones de CaixaBank subieron ayer un 6,75% en Bolsa, después de que el banco publicara sus cuentas correspondientes a 2025.