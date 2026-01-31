Industria anima a las agroalimentarias a pedir ayudas a la cadena de valor

El secretario de Estado de Industria visitó empresas leridanas. - SUBDELEGACIO DEL GOVERN DE LLEIDA

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, expresó ayer el firme compromiso del Gobierno español con la industria agroalimentaria, para mejorar su competitividad y sostenibilidad.

Brustenga, que visitó las instalaciones del grupo agroalimentario Vall Companys y se reunió con empresas del Parc Agrobiotech de Lleida, recordó que está abierta la ventanilla para solicitar ayudas del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial, que gestiona Sepides. El programa cuenta con una dotación presupuestaria total de 140 millones de euros de los fondos Next Generation.

Recordó que este programa tiene por objeto fortalecer la competitividad de la industria, facilitando la transición hacia una economía más innovadora, sostenible y digitalizada. Esta iniciativa responde a la necesidad de culminar la adaptación del sector industrial a los cambios que se están produciendo en la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la digitalización. Se trata de un programa que unifica las líneas tradicionales de ayuda IDI y ACTIVA.