Kytotrans compra una parcela al Incasòl y amplía capacidad logística en Alcarràs

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut Català del Sòl, Incasòl ha vendido la parcela 2 del sector Lo Tossalet Roig de Alcarràs al grupo Kytotrans. Con esta compra, el grupo ampliará su capacidad logística y consolidará su posición en la localidad del Segrià en su actividad de almacenaje, grupaje y transporte de mercancías.

Se trata de una parcela de 10.385,53 metros cuadrados de suelo y 8.308,42 metros cuadrados de techo. En estos terrenos, la empresa prevé construir la tercera fase de las instalaciones logísticas en Alcarràs, con una superficie de 8.000 metros cuadrados.

Con esta compra, Kytotrans ampliará el proyecto logístico que ya implantó en el sector con la compra de dos parcelas adyacentes. De hecho, prevé que este inicio del 2026 pueda entrar en operación la primera fase de las instalaciones, de 5.000 metros cuadrados. Cuando finalice la tercera fase, contarán con una superficie construida próxima a 18000 metros cuadrados.

Kytotrans, SL, es una empresa con 25 años de experiencia en el sector del transporte, especializada en el transporte de portacontenedores refrigerados, así como en el transporte de paquetería.

Lo Tossalet Roig tiene una superficie de cerca de 20 hectáreas y está situado en el este de la autovía N-II.