Damm, 150 años haciendo cerveza

Damm nació en Barcelona en 1786 y este año se vuelca en la celebración de sus primeros 150 años.

La cervecera Damm conmemora este 2026 su 150 aniversario y para celebrarlo ha preparado un ambicioso programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año. La historia de Damm se remonta a 1876, cuando el maestro cervecero August Kuentzmann Damm y su primo Joseph Damm dejaron su Alsacia natal para instalarse en Barcelona para elaborar cerveza.

Siglo y medio después, Damm es reconocida por su capacidad de innovación, su crecimiento sostenible y su arraigo al territorio. A su buque insignia, Estrella Damm –referente de la cerveza mediterránea–, se han sumado más de 30 especialidades y marcas cerveceras, además de una cartera diversificada que incluye aguas, refrescos, productos lácteos y negocios vinculados a la restauración, la distribución, la gestión de eventos y la innovación basada en datos e inteligencia artificial.

Como símbolo de la efeméride, la compañía ha presentado el logotipo conmemorativo del 150 aniversario, que estará presente en los principales actos. Además, si en 2001, con motivo del 125 aniversario, la compañía lanzó A.K. Damm en homenaje a su fundador, este año será el turno de Bohemia, una cerveza de larga guarda, intensa y equilibrada, que recupera el nombre original de la histórica Antigua Fábrica.

Asimismo, la música será una de las grandes protagonistas del aniversario. En mayo, el Parc del Fòrum acogerá La festa del 150, un gran evento con algunas de las voces y bandas más destacadas del panorama musical catalán. A ello se sumará un ciclo de cerca de 50 conciertos entre septiembre y octubre en salas emblemáticas de Catalunya, Baleares, Castellón y Andorra.

Uno de los momentos más destacados llegará a finales de año con la inauguración del Espacio Inmersivo de la Antigua Fábrica Estrella Damm, una exposición permanente que ofrecerá un recorrido dinámico por los 150 años de historia de la compañía. Además, este emblemático recinto de la cultura barcelonesa, que anualmente aglutina más de 228 actividades y recibe a más de 106.000 visitantes, acogerá una programación especial centrada en otro de los pilares de la marca: la gastronomía.