La cabaña de vacuno de carne crece un 6,9% en 2025 en pleno repunte de precios y costes

La cabaña de vacuno de carne de las comarcas de Lleida ha experimentado en el último año un crecimiento con respecto a ejercicios pasados. Así, con datos del Observatori Agroalimentari del departamento de Agricultura, en 2025 había un total de 292.224 reses dedicadas a la producción de carne, ya sean de reproducción o de engorde. Estos animales representan un 6,9% más con respecto al balance de 2024, del 7,8 por ciento con respecto a 2023 y de hasta un 24,8 por ciento si comparamos los datos con los de 2014.

Sumando las reses de producción de carne de bovino con las de aptitud lechera, en 2025 en la provincia de Lleida había 334.842 cabezas, un 6,12 por ciento más con respecto a 2024, debido a que la cabaña lechera prácticamente permanece igual (+0,8 por ciento), en un contexto de menor rentabilidad respecto a las dedicadas a la proteína animal.

En cuanto a su distribución, en 2025 estos 292.224 animales de aptitud cárnica se distribuyen en un total de 2.165 granjas, predominando las explotaciones de entre 101 y 500 animales, según los datos de Agricultura. Del total de granjas, 989 se dedicaban al engorde de terneros en ciclo cerrado (nacimiento, cría, recría y engorde final); 630 dedicadas exclusivamente a la reproducción y 505 de engorde de ciclo abierto, en las cuales estas explotaciones de cebo no reciben animales exclusivamente de su propia producción.

En lo referido a su sistema productivo, predomina el intensivo, con 1.507 granjas, o lo que es lo mismo, el 69,61% del total. Le siguen las explotaciones de sistema extensivo, con 387 (17,88%) y las semiextensivas, con 271 (12,52%). Asimismo, el 81,76 por ciento de las granjas trabajan bajo un contrato de integración (1.770) y el resto, 395, no (18,24%).

El incremento de la cabaña de vacuno se produce en un momento en el que el sector atraviesa un momento de precios elevados, pero también de costes al alza. En el ámbito del mercado, el presidente de JARC, Joan Carles Massot, explica que las cotizaciones elevadas por la falta de animales en el conjunto del mercado. Pero alerta, al mismo tiempo que los ganaderos se están enfrentando a una producción cada vez más cara. Asegura que hoy están pagando los animales para engorde mamones a precios que doblan los que se registraban hace ocho meses. El encarecimiento, añade, es aún superior en el caso de los pasteros. Estos animales saldrán al mercado de la carne en apenas tres o cuatro meses, por loque o se incrementan las cotizaciones cuando llegan a matadero o los granjeros padecerán un recorte muy importante de los márgenes de sus explotaciones. El encarecimiento de estos animales se relaciona en gran medida con las restricciones de movimientos del ganado impuestas por Francia por los casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) que tienen en su territorio.

Los meses de enero y febrero son tradicionalmente flojos en cuanto al consumo de ternera, lo que explica la estabilidad de precios que se está viviendo en el mercado en origen, aunque Massot apunta a que se vislumbran posibles repuntes a corto plazo.