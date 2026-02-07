Confirman 39 positivos más de PPA dentro del radio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El departamento de Agricultura informó ayer de la detección de 39 positivos más de peste porcina africana (PPA) en Collserola, todos dentro del radio de 6 kilómetros en torno al primer animal infectado. De este modo, ya son 142 los jabalíes detectados positivos del virus.

La actualización de datos coincide con la reanudación de batidas de cazadores en la zona de bajo riesgo, en el radio de 10 y 20 kilómetros respecto al foco inicial, previstas para empezar hoy. Agricultura afirmó que el objetivo de estas batidas es “reducir la abundancia” de jabalíes en la zona. Así, queda reactivada la caza en 54 áreas privadas y en las zonas controladas de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montserrat y el Garraf.

Por otra parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) abandonó ayer la base de Torreferrussa (Vallès Occidental) tras haber finalizado sus tareas por la PPA. La consellera de Interior, Núria Parlon, explicó que el trabajo de la unidad se ha llevado a cabo “según el calendario establecido”, durante su visita –junto al delegado del Gobierno español, Carlos Prieto– al centro de mando avanzado habilitado por Agentes Rurales.