BANCA
Sabadell cierra 2025 con beneficios de 1.775 millones
González-Bueno explica su salida por sorpresa. La entidad anuncia una recompra de acciones de 800 millones de euros
Banco Sabadell cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que en 2024, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en su primer resultado anual tras la fallida opa del BBVA. La entidad catalana explicó que la reducción del beneficio se debe a que en el ejercicio 2024 se registraron 109 millones de euros netos de impactos extraordinarios, y que aislando estos impactos, el beneficio neto aumentaría un 3,4%. Junto a los resultados, el banco anunció una recompra de acciones de 800 millones de euros, que ya cuenta con la autorización del Banco Central Europeo y que se iniciará el próximo lunes. La cifra se compone de 365 millones de euros con cargo a resultados de 2025, más 435 millones del exceso de capital generado por encima del 13%.
Durante la presentación de los resultados, el consejero delegado de Sabadell César González-Bueno –junto a su sucesor, Marc Armengol– explicó que su marcha del banco a partir de mayo evitará la “parálisis” del banco. “Esta decisión viene por sorpresa y ese era el objetivo”, dijo González-Bueno, que aseguró que la decisión es “de mutuo acuerdo”.
La gran banca gana 34.000 millones en 2025, un 7% más
■ La gran banca española ganó 34.000 millones de euros en 2025, un 7 por ciento más que el año anterior. El grupo de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, las seis grandes entidades financieras del Estado, consiguieron un nuevo récord gracias al tirón del negocio en España y la diversificación geográfica. De nuevo, Banco Santander se anotó los mayores resultados y obtuvo la cifra histórica de 14.101 millones, un 12,1% más, datos conocidos después de que el grupo anunciara un acuerdo para comprar Webster Bank en Estados Unidos por unos 10.300 millones de euros. A la entidad cántabra la siguen el BBVA, con un beneficio de 10.511 millones (un 4,5% más), y CaixaBank, de 5.891 millones (un 1,8% más).