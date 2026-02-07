Sabadell cierra 2025 con beneficios de 1.775 millones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Banco Sabadell cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que en 2024, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en su primer resultado anual tras la fallida opa del BBVA. La entidad catalana explicó que la reducción del beneficio se debe a que en el ejercicio 2024 se registraron 109 millones de euros netos de impactos extraordinarios, y que aislando estos impactos, el beneficio neto aumentaría un 3,4%. Junto a los resultados, el banco anunció una recompra de acciones de 800 millones de euros, que ya cuenta con la autorización del Banco Central Europeo y que se iniciará el próximo lunes. La cifra se compone de 365 millones de euros con cargo a resultados de 2025, más 435 millones del exceso de capital generado por encima del 13%.

Durante la presentación de los resultados, el consejero delegado de Sabadell César González-Bueno –junto a su sucesor, Marc Armengol– explicó que su marcha del banco a partir de mayo evitará la “parálisis” del banco. “Esta decisión viene por sorpresa y ese era el objetivo”, dijo González-Bueno, que aseguró que la decisión es “de mutuo acuerdo”.

La gran banca gana 34.000 millones en 2025, un 7% más

■ La gran banca española ganó 34.000 millones de euros en 2025, un 7 por ciento más que el año anterior. El grupo de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, las seis grandes entidades financieras del Estado, consiguieron un nuevo récord gracias al tirón del negocio en España y la diversificación geográfica. De nuevo, Banco Santander se anotó los mayores resultados y obtuvo la cifra histórica de 14.101 millones, un 12,1% más, datos conocidos después de que el grupo anunciara un acuerdo para comprar Webster Bank en Estados Unidos por unos 10.300 millones de euros. A la entidad cántabra la siguen el BBVA, con un beneficio de 10.511 millones (un 4,5% más), y CaixaBank, de 5.891 millones (un 1,8% más).