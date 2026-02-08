El sector porcino ha perdido en enero por el efecto de la peste el beneficio de un trimestre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los productores de porcino han perdido en el mes de enero los beneficios de todo un trimestre (septiembre, octubre y noviembre pasados), con números rojos de 32 céntimos de euro por kilo de animal enviado a matadero. Representan unas pérdidas que se suman a los 25 céntimos del mes de diciembre, lo que demuestra los efectos devastadores en el mercado de los casos de peste porcina africana detectados en Collserolla en jabalíes. Todo ello, a pesar de que los costes de producción se están moderando y en estos momentos se sitúan en torno a los 1,30 euros por kilo vivo de animal cebado, según el último informe del sector de la conselleria de Agricultura. Los costes han bajado dos céntimos desde que estalló la crisis sanitaria y se sitúan prácticamente diez por debajo de hace un año. Es el reflejo de las bajas cotizaciones de los cereales en los mercados internacionales, una pésima noticia para los cerealistas de Lleida, pero que amortigua los costes de los ganaderos.

El informe sitúa el precio neto de venta de los animales justo por debajo del euro (0,99 céntimos) una cifra históricamente baja. La tablilla de Mercolleida ha permanecido en enero, y lo sigue haciendo ahora, en el euro por kilo de cerdo vivo. Para dar cuenta de la gravedad de la situación, hay que remontarse una década atras, el año 2016, cuando durante cuatro meses y hasta comenzar el mes de mayo la tablilla se situaba por debajo de la cota psicológica del euro por kilo, que había perdido en noviembre de 2015. Unos precios muy bajos que cuando muchos costes, como el eléctrico o de la mano de obra, eran muy diferentes al actual.

El viernes se confirmaron 39 nuevos casos positivos de PPA en animales capturados o hallados muertos en la zona de alto riesgo de Collserola, con lo que el total se eleva a 142.

Los expertos dan por hecho una reducción de la oferta española

La producción mundial de porcino seguirá creciendo en el primer semestre del año, debido a los ligeros incrementos en Estados Unidos y China, pero especialmente en el caso de Brasil. Así lo apunta el último informe del sector elaborado por Rabobank y que avanza que en el segundo semestre la situación cambiará. Por una parte, dado que China apuesta por reducir su censo para equilibrar su industria. Por otra, a que en España también se augura una limitación de la oferta debido a las consecuencias de la peste porcina africana y que una serie de países, como Japón o Filipinas, mantienen cerradas sus fronteras a las importaciones de cerdo español.Precisamente, Rabobank (banco cooperativo internacional con sede en los Países Bajos) considera que los retos sanitarios, por una parte, y las barreras comerciales, por otra, serán claves en la evolución del sector a nivel internacional