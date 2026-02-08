Josep Maria Bonet, 25 años en defensa de la apicultura

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Josep Maria Bonet ha dejado la presidencia de la asociación Apicultors Lleidatans Associats (ALLA) después de más de 25 años dedicados a la defensa del sector. “Cuando yo llegué apenas éramos una cuarentena de socios y teníamos unas 3.000 colmenas, en cinco año conseguimos llegar a los 200 asociados y superar las 32.000 colmenas, pasamos de ser la asociación más pequeña de Catalunya a ser la más grande”, explica Bonet, que marca esto como uno de los hitos más importantes logrados a lo largo de su trayectoria. Actualmente, la entidad, que nació en el año 1989, cuenta con más de 220 socios y supera las 35.000 colmenas y los 1.750 millones de abejas.

Su labor fue reconocida por la junta de la organización en un homenaje celebrado el pasado 1 de febrero, un acto durante el cual agradecieron la dedicación y el esfuerzo de Bonet durante este más de cuarto de siglo para lograr una ALLA “más fuerte, unida y con más voz”. “Han sido veinticinco años de dedicación, de proximidad con los socios y de estar siempre disponible cuando hacía falta. Has defendido la apicultura de Lleida y de Catalunya frente al departamento de Agricultura y las instituciones con constancia y valentía”, afirma la organización en una carta dedicada al que ha sido su presidente. “De mis años al frente de la ALLA me llevo grandes amistades”, aseguró Bonet emocionado. El apicultor, que se jubiló hace un par de años, ha decidido dar un paso al lado para permitir la entrada a “las nuevas generaciones”. Su testigo lo tomará Jesús Doménech, apicultor leridano de 43 años.

Para Bonet, el principal reto que tendrá por delante su sucesor será hacer frente a los efectos del cambio climático, ya que la alteración de floraciones, las sequías y el aumento de plagas como la avispa asiática (Vespa velutina), amenazan cada vez más la producción de miel. “Sobre todo las extremas temperaturas que se están alcanzando en primavera y verano son fatales para las abejas, funden el néctar y debilitan las colmenas”, apuntó.