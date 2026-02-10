Paneque: "Rodalies se recuperará completamente entre finales de semana y principios de la que viene"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha vuelto a poner una fecha en el horizonte para la recuperación completa del servicio de Rodalies en Cataluña. En rueda de prensa después de la reunión del Consell Executiu, la consellera ha asegurado que “entre finales de esta semana y principios de la que viene” se prevé “la apertura total del sistema” de Rodalies. A pesar de eso, ha avisado de que se mantendrán un total de 70 puntos con limitaciones de velocidad “vinculados a revisiones de la emergencia” que ve “compatibles con el servicio comercial”. De esta setentena de tramos, la mitad, ha dicho Paneque, “pueden ser revisadas y eliminadas en los próximos 15 días”, y el resto se evaluarán “durante en el mes de marzo”.

El calendario de recuperación de servicios, sin embargo, no altera la previsión del Govern respecto de los transportes alternativos que están en marcha ahora mismo. Y es que Territori se ha comprometido a “mantener todos los recursos adicionales para asegurar la movilidad”. “No se retirarán los planes alternativos de transporte hasta tener la seguridad de que la operatividad se mantiene en el tiempo, hasta que haya una sostenibilidad en el sistema”, ha sentenciado, añadiendo que pasará el mismo con la gratuidad de los billetes de tren de Rodalies.

Este no es la primera vez que el Govern pone una fecha límite a las restricciones en el transido ferroviario, pero en las anteriores ocasiones las previsiones fallaron y se erró en el pronóstico. Ahora, sin embargo, Paneque asegura que se sienten más seguros con las fechas planteadas porque haber establecido “un calendario vinculado de actuaciones ha permitido una metodología de trabajo que hace que se puedan reabrir ejes”.

Paneque no quiere dimitir

Preguntada por las mociones que se votarán este jueves al pleno del Parlament pidiendo su dimisión, la consellera se ha vuelto a mostrar segura de mantener el cargo. “Para mí es un honor encabezar el Departamento; estoy determinada y comprometida con las soluciones y en que de una vez por todas haya esta vía de las soluciones”, ha dicho, todo invitando a los grupos que le piden que dimite a “centrarse en las soluciones” y recordando que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la mantiene en el cargo y “le ha trasladado su confianza en el trabajo que se está haciendo”.

Por último, la consellera de Territori se ha felicitado por el acuerdo con los sindicatos mayoritarios de los maquinistas que han permitido desconvocar sus previsiones de huelga, pero ha vuelto a lamentar que en las horas punta de la mañana del lunes se incumplieran los servicios mínimos marcados. Sin embargo, se ha limitado a decir que el Govern “ha trasladado a Renfe” su malestar “para que valore las actuaciones que tiene que hacer”, sin concretar si el ejecutivo pide algún tipo de castigo.