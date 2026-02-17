Sánchez carga contra la patronal por no firmar la subida del SMI

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmó ayer con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Josep Maria Àlvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó a la CEOE su ausencia en la firma del acuerdo porque se trata de “un acto de justicia social” en un momento de crecimiento económico y grandes resultados empresariales.

La nueva cuantía del SMI, que quedará exento de tributación en el IRPF, supera en 37 euros al mes ó en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales). El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, según Trabajo y se estima que son unos 23.000 en Lleida. Es el sexto año consecutivo en el que Díaz pacta en solitario con los sindicatos la subida del SMI, sin CEOE y Cepyme.

Además de Sánchez, acudieron a la firma varios de sus ministros, entre ellos la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ambas socialistas. Yolanda Díaz empezó su intervención poniendo el foco en la “simbología” del acto, por la presencia de Sánchez y Montero: “En política, los símbolos tienen una importancia extraordinaria”. Por su parte, Sánchez dijo que “no volveremos a esa España del trabaja más y cobra menos (...) ni a la de los sacrificios mientras siempre ganan los mismos. Aquí, cuando toca apretarse el cinturón, nos lo apretamos todos, y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos. Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen”.

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, respondió a Sánchez con datos de la caída de los autónomos empleadores, la reducción de los autónomos en el comercio o los empleos perdidos en el sector agrario tras criticar el presidente la ausencia de la patronal en el acuerdo de la subida del SMI. Por su parte, Podemos consideró “muy insuficiente” la mejora del salario mínimo y dijo que en realidad pierde poder adquisitivo.