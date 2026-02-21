Les exportaciones leridanas en los EE.UU. cayeron un 35% en el 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida exportó productos a Estados Unidos por un valor de 78,29 millones de euros en 2025 (según los datos provisionales del ministerio de Comercio), lo que representó una caída de alrededor del 35% respecto a 2024 (unos 121 millones). Los aranceles de Donald Trump a los productos europeos entraron en vigor en agosto; desde este mes hasta diciembre, las exportaciones a EEUU cayeron cerca de un 25% (de unos 37,65 millones a 27,93 millones). El aceite de oliva es el producto más vendido a EEUU desde Lleida: en 2025 el valor de sus exportaciones fue de 42,87 millones de euros, seguido de las máquinas y los aparatos mecánicos (9,7 millones de euros). Las medidas de la Administración estadounidense golpearon a al menos 136 empresas leridanas, que han soportado los aranceles de aproximadamente el 15% y se abre la posibilidad de que puedan reclamar.