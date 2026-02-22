Premio a un estudio sobre la conexión política y economía

Publicado por C.MOLINS Creado: Actualizado:

De Lleida a Madrid pasando por Bellaterra y Seúl: así ha recorrido el mundo Josep Baró Farreny, actualmente en el equipo de riesgo de crédito de la consultora-auditora EY y con el examen de finanzas CFA en el horizonte. El joven leridano fue noticia hace unos días al lograr el segundo premio Ostrom por su Trabajo de Fin de Grado llamado Political Connections and Market Responses: Evidence from the 2024 Korean Martial Law Crisis.

Baró estudió Economía en inglés en la UAB y se marchó de Erasmus a Corea del Sur. Durante su estancia en Seúl, vivió uno de los hechos más “chocantes” de los últimos años en el país: la declaración de ley marcial por parte del ya expresidente Yoon Suk-yeol –condenado a cadena perpetua–. Aprovechó la ocasión para analizar la influencia de la política en la economía examinando las conexiones de las empresas del Kospi –la bolsa coreana– con las autoridades. Las conclusiones de su trabajo indican que la crisis perjudicó a las compañías que tenían exfiscales del Estado en sus consejos de administración, dado que tenían mucha relación con Yoon, importante exfiscal anticorrupción. “La gracia del estudio es que las conexiones en principio eran buenas, pero de un día para otro les salió mal la jugada”, explica Baró, que para llevar a cabo un estudio así en España aprovecharía “un cambio repentino de Gobierno”, como el de 2004 con el 11M.

Lleida, con potencial de crecimiento

Pese a las afectaciones de la peste porcina africana en el sector agroindustrial, uno de los más importantes de Lleida, Josep Baró –que estuvo de prácticas en una de las empresas de Vall Companys– ve al territorio con mucho potencial de crecimiento cuando “Barcelona se empiece a tensar” a nivel habitacional y de empresas que no requieran presencialidad. “Hay bastante gente que se pensaría venir a trabajar aquí”, apunta.