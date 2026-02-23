Lleida ha alcanzado en el 2025 el récord de venta de pisos diarios del 2007

El mercado inmobiliario en Lleida lleva un tiempo en auge y prueba de ello es que en 2025 se vendieron una media de 19 viviendas al día. Esta es la cifra que proporciona el dato final de transmisiones inmobiliarias del pasado ejercicio, un total de 7.041, que ayer hizo público el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Supera en un 19,1% la de 2024, cuando hubo 5.911, y es el mejor registro desde 2007. De hecho, en los últimos tres años se han alcanzado niveles de venta de viviendas que no se veían desde antes de la crisis económica de 2008, lo que confirma los buenos datos del mercado de compraventa en la provincia de Lleida.

De las 7.041 viviendas que se vendieron el año pasado, solo el 25,4% son de obra nueva (1.790) y el resto eran de segunda mano (5.251). Asimismo, la inmensa mayoría eran pisos de renta libre, ya que solo el 9,3% eran protegidos (656).

Pese a las buenas cifras en el conjunto del año, llama la atención que diciembre fue el único mes del ejercicio en el que se registraron menos ventas que en 2024. Concretamente, se contabilizaron 453 operaciones, que son un 8,3% menos que las del ejercicio anterior (494).

Volviendo a los datos anuales, por segundo año consecutivo, Lleida fue la provincia catalana que registró un mayor crecimiento de ventas con respecto al ejercicio anterior (19,1%). De hecho, supera en cinco puntos o más al resto de demarcaciones. Tarragona fue la segunda en la que más aumentaron las ventas con 17.407, un 14% más; le sigue Barcelona con 73.142, un 13% más; y por último está Girona con 14.725, un 6% más. En el conjunto de Catalunya se registraron 112.565 operaciones, que son un 13% más que las del 2024.

En el conjunto del Estado se registraron un total de 714.237 ventas, un 11,5% más que en 2024. Se trata de la cifra más alta desde 2007, cuando hubo 775.300 operaciones. Desde hace 18 años no se rebasaban las 700.000 ventas.