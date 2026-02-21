ECONOMÍA
Bonificación del 95% del IBI para viviendas nuevas asequibles
Dentro de un plazo de cinco años
El ayuntamiento prevé bonificar el 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de todas las viviendas que, dentro de un plazo de cinco años, se destinen a vivienda asequible y se hayan construido mediante la colaboración público-privada en solares municipales.
Una medida que la comisión de Buen Gobierno aprobó inicialmente y que ahora estará en exposición pública 30 días. Si en este período no recibe alegaciones, quedará aprobada definitivamente.
Para acogerse a esta bonificación, los solares en los que se construyan las viviendas deberán formar parte de la reserva pública e inscritos en el registro oficial de la Generalitat. El gobierno municipal recordó que actualmente se están construyendo 896 viviendas en la ciudad, de las cuales 159 serán protegidas.