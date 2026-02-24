El 40% de las empresas de Lleida tiene una “viabilidad comprometida” y el 17% ha cerrado 2025 con pérdidas

Publicado por redacción / ACN Creado: Actualizado:

El 40% de las empresas de Lleida tiene una “viabilidad comprometida” y el 17% ha cerrado el último ejercicio con pérdidas. Eso hace que sectores como el comercio o los servicios a las personas se mantengan en una situación de estancamiento. Así lo ha apuntado el presidente de PIMEC Lleida, Borja Solans, que también ha aprovechado para hacer un llamamiento al “compromiso político” para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. La sede de la entidad en Lleida ha acogido la presentación del informe de las perspectivas económicas para este año. En la provincia, el crecimiento se podría situar en torno al 2,1%, en la parte más baja de la horquilla catalana, que podría llegar al 2,4%. Eso se debería a la fuerte dependencia del sector agroalimentario.

El acto ha servido para analizar la situación actual desde una óptica geopolítica global hasta aterrizar a la realidad específica de la demarcación de Lleida, donde el sector primario y la industria transformadora, que representan aproximadamente el 27% de la economía leridana, se enfrentan a varios “retos críticos”.

Por una parte, el incremento de los costes de los carburantes y de la energía, pero también la incertidumbre generada por la amenaza de la peste porcina africana (PPA), y por último, una evolución desigual entre los diferentes subsectores.

Solans ha destacado la fuerte correlación entre el tamaño de la empresa y su rentabilidad. El tejido empresarial de Lleida está “extremadamente atomizado”, con un 99,9% de pequeñas y medianas empresas, y de estas, el 80% son microempresas. Ante esta realidad, PIMEC insiste en la necesidad de que las empresas crezcan para poder aprovechar las economías de escala.

Otros obstáculos que limitan el crecimiento en la demarcación incluyen la falta de talento y las “dificultades severas” para encontrar personal cualificado. También hay déficit de suelo industrial, con una limitación física que frena la expansión de actividades productivas. La baja inversión tecnológica es otro punto débil, ya que se ha detectado que la inversión en IA y nuevas tecnologías no llega a los niveles necesarios para garantizar la competitividad futura. La exportación está al mínimo y sólo lo 1,8% de las empresas leridanas exportan, hecho que demuestra que una de las asignaturas pendientes es la internacionalización.

Carles Mas ha puesto énfasis en la “dualidad” de la economía actual. Aunque los datos macroeconómicos son alentadores y las grandes empresas muestran una gran resiliencia y capacidad exportadora, la realidad de la microempresa es muy diferente.

Llamamiento a aprobar presupuestos

Ante este escenario de incertidumbre, Borja Solans ha hecho un llamamiento al compromiso político para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Desde PIMEC se considera indispensable disponer de unas cuentas aprobadas para ofrecer “estabilidad y financiación” a las empresas. Asimismo, se ha señalado la preocupación por la baja productividad (una de las más bajas de Europa) y el elevado absentismo laboral que sufre el tejido productivo.