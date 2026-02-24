Declaración de la Renta 2025: calendario y novedades clave para los contribuyentes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La campaña de la Renta y Patrimonio 2025, que se llevará a cabo durante el año 2026, se acerca con modificaciones significativas en el calendario que los contribuyentes tienen que conocer. Este año, la principal novedad es el aplazamiento del inicio de la presentación telemática, que no estará disponible hasta el 6 de abril, unos días más tarde que en ejercicios anteriores. La Agencia Tributaria ha establecido varias fechas clave que conviene tener presentes para evitar contratiempo con Hacienda.

Durante la campaña anterior, correspondiente a la Renta de 2024 presentada en el 2025, los contribuyentes pudieron empezar el trámite por internet desde el 2 de abril. Pero este año habrá que esperar cuatro días más para acceder al servicio electrónico. Este retraso en el inicio marca una diferencia con respecto al calendario que se había consolidado en campañas recientes y obliga a los contribuyentes a ajustar su planificación fiscal.

Cita previa telefónica desde el 29 de abril

El siguiente hito importante será el 29 de abril, cuando se abra el plazo para solicitar cita previa para elaborar la declaración por teléfono. La Agencia Tributaría pone a disposición de los ciudadanos un servicio gratuito de asistencia telefónica para aquellos contribuyentes que cumplan determinados requisitos establecidos. A partir del 6 de mayo, los funcionarios empezarán a contactar con las personas que hayan pedido esta modalidad de atención.

Atención presencial a partir del 1 de junio

Para los contribuyentes que prefieran la asistencia presencial, el 29 de mayo se habilitará la solicitud de cita previa para acudir a las oficinas. La atención física empezará el 1 de junio, fecha en que los técnicos de la Agencia Tributaria estarán disponibles para ayudar a confeccionar las declaraciones. Tanto el servicio telefónico como el presencial se mantendrán activos hasta el cierre de la campaña, fijado para el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para la domiciliación bancaria

Un aspecto crítico que hay que tener en cuenta es que los contribuyentes con resultado a pagar tendrán que completar el pago antes del 25 de junio si optan por la domiciliación bancaria. Esta fecha es anterior al cierre oficial de la campaña y resulta determinante para evitar recargos o intereses de demora. Quien escoja el fraccionamiento del pago también tendrá que respetar este plazo para el primer plazo domiciliado.