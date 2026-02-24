La factura del hogar en Lleida sube un 5% hasta los 1.238€ mensuales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El coste de mantener un hogar en Lleida ha alcanzado los 1.238,35€ mensuales en el 2025, cifra que representa un incremento del 5% con respecto al año anterior. Este gasto incluye el pago de la vivienda, el cesto de la compra y el consumo energético, según se desprende del III Barómetro 'Planeta Propietario' elaborado por el Grupo Mutua Propietarios. Les gastos domésticos absorben actualmente el 43,6% de los ingresos de los leridanos, situándose en el nivel más elevado de los últimos tres años.

A escala catalana, la media de la factura doméstica se sitúa en 1.342,13€ mensuales. Barcelona encabeza el ranking provincial con 1.368,97€, seguimiento de Girona (1.340,72€), Lleida (1.238,35€) y Tarragona (1.192,94€). No obstante, el impacto sobre los ingresos familiares es más acusado en Girona y Tarragona, donde los gastos del hogar representan el 52,9% y el 50,5% de los ingresos respectivamente, por encima de Barcelona (41,1%) y Lleida (43,6%).

Con respecto a la distribución del gasto medio en los hogares leridanos, el pago de la vivienda asciende a 586€ mensuales, registrando el aumento más significativo con un 7,3% con respecto al año precedente. Les gastos energéticos se sitúan en 211€, con una subida del 2,9%, mientras que el cesto de la compra llega a los 441€, un 2,6% más que en el 2024.

Distribución de los gastos por categorías

A nivel autonómico, el cesto de la compra se sitúa en 456,21€ mensuales por término medio en Cataluña. Barcelona (460,09€) y Girona (465,10€) superan esta cifra, mientras que Lleida (441,21€) y Tarragona (429,89€) se mantienen por debajo. En cuanto a los gastos energéticos —agua, luz y combustible—, la media catalana es de 181,65€. En este caso, Girona (235,86€), Lleida (211,25€) y Tarragona (197,57€) exceden claramente la media, mientras que Barcelona (169,88€) registra un importe inferior.

El coste de la vivienda llega a los 704,27€ mensuales por término medio en Cataluña, con el gasto de alquiler (716,36€) superando la hipoteca (695€) en 21€. Barcelona (739€) es la única demarcación que excede esta cifra, mientras que Girona (639,76€), Lleida (585,89€) y Tarragona (565,48€) se sitúan por debajo.

En el ámbito español, el ticket medio se situó en 1.230,34€. Desde una perspectiva territorial, Madrid (1.384€), Cataluña (1.342€) y Baleares (1.260€) presentan importes claramente superiores a la media nacional. En el otro extremo, Navarra (969€) y Extremadura (1.021€) registran los costes más bajos del conjunto estatal.

Dificultades para afrontar los gastos domésticos

La nueva factura del hogar ha provocado que tres de cada diez catalanes tengan dificultades para afrontar su pago. Esta situación afecta especialmente los jóvenes (11%), los hogares numerosos (13%), quien vive de alquiler (9%) y, de manera particular, las personas con ingresos bajos (19%). Si se compara con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 —1.381,33€ brutos mensuales que equivalen aproximadamente en 1.200€ netos en 12 pagas—, un hogar que depende de un único SMI tiene que destinar más de la totalidad de sus ingresos sólo a los gastos básicos, sin margen para ahorro o imprevistos.