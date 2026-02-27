Los presupuestos dan 203 millones de euros en inversión en la demarcación de Lleida, un incremento del 17% en Ponent y del 49% en el Alt Pirineu

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, muestra el proyecto de presupuesto después de la entrega al Parlamento.Marc Font / ACN

Los presupuestos 2026 de la Generalitat destinan 203 millones de euros a la demarcación de Lleida, repartidos entre las comarcas de Ponent, Solsonès, el Alto Pirineo y Arán. Esta cifra representa un 0,41% del total del presupuesto autonómico, que llega a los 49.162 millones de euros. La inversión en Ponent crece un 17% con respecto a las últimas cuentas aprobadas en el 2023, mientras que el Alto Pirineo y Arán experimentan un incremento del 49%.

El proyecto presentado este viernes por el Govern prevé destinar 163,6 millones de euros a las comarcas de Ponent, con el Segrià como principal beneficiario con 91,5 millones, seguido de la Noguera con 22,4 millones y las Garrigues con 20,8 millones. Les partidas más significativas incluyen 29,5 millones para el canal Segarra-Garrigues, 9,5 millones para la nueva sede de la Región Policial de Lleida y 7,6 millones para las líneas de FGC.

La consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de conseguir el apoyo de ERC para aprobar las cuentas. Aunque el Consejo Ejecutivo ha aprobado los presupuestos sin el aval republicano, Romero ha garantizado que "si tenemos que hacer cambios los haremos para incorporar sus medidas". La consellera ha asegurado que ven "un porcentaje mayor del 50%" de posibilidades de llegar a un acuerdo.

Inversiones principales en la veguería de Lleida

Los recursos destinados a Ponent permitirán ejecutar actuaciones estratégicas en el territorio. La ampliación del Hospital Arnau de Vilanova contará con 6,8 millones de euros, mientras que la reforma del CAP Santa Maria dispondrá de 1,8 millones. En la red vial, se harán obras en la C-12 entre Alfés y Albatàrrec y al paso de Comaullidos en el tramo de Artesa de Segre hacia Ponts.

El proyecto también contempla la construcción de la comisaría del ABP Pla d'Urgell-Garrigues en Mollerussa, cuyos trabajos ya han empezado. La línea de Lleida-La Pobla de Segur de FGC recibirá inversiones para mejorar el servicio ferroviario en las comarcas de montaña.

El Alto Pirineo y Arán incrementan un 49% la inversión

El presupuesto para el Alto Pirineo y Arán llega a los 63,1 millones de euros, casi la mitad más que en el 2023. La Cerdanya y el Alt Urgell lideran con 16,8 millones cada una, seguimientos del Pallars Jussà con 13,8 millones. El Pallars Sobirà contará con 8,6 millones, el Alta Ribagorça con 5,1 millones y el Arán con 1,9 millones.

Estos recursos se invertirán en centros de tratamiento de residuos en la Cerdanya y en el Pirineo-Arán, el acondicionamiento del puerto de Comaullidos y actuaciones a las estaciones de esquí de La Molina, Espot, Puerto Ainé y Boí Taüll. También se destinarán fondos al regadío de la cuenca de Tremp.

El grueso de la inversión presupuestada, 46,6 millones, corresponde al capítulo de inversiones reales, que representa el 74% del total y recoge las actuaciones gestionadas directamente por la Generalitat y su sector público. El resto de inversiones corresponden mayoritariamente al capítulo de transferencias de capital con 14,8 millones.

Las nuevas cuentas prevén obligaciones plurianuales de 66,4 millones de euros para financiar actuaciones con continuidad hasta el 2029. Les obligaciones ya adquiridas suman 18 millones para el Pallars Jussà, 16,2 millones para el Alt Urgell, 13,3 millones para el Pallars Sobirà, 7,6 millones para el Alta Ribagorça, 6,6 millones por el Arán y 4,7 millones para la Cerdanya.

Presupuesto global de la Generalitat

El presupuesto total de la Generalitat para el 2026 se sube hasta los 49.162 millones de euros, una cifra que representa un incremento del 22,8% con respecto a las cuentas del 2023 y del 10,3% sobre el 2025 contando los suplementos de crédito. En términos absolutos, el gasto aumenta en 9.127 millones con respecto al 2023.

Los departamentos con más crecimiento son Salud, que llega a los 13.840 millones con un incremento de 2.428 millones, Educación hasta los 8.356 millones con un aumento de 1.642 millones, y Derechos Sociales que llega a los 4.248 millones con 930 millones más. Si se incluye todo el sector público, el gasto total sube hasta los 54.757 millones, un 24% más que en el 2023.

La inversión prevista es de 4.146 millones, superando la del 2023 con y sin fondos europeos. El Govern explica el incremento por el ahorro corriente de 2.475 millones conseguido en el ejercicio anterior.

Negociación con ERC para desencallar las cuentas

La consellera Romero ha insistido en que el ejecutivo no contempla ningún escenario que no sea tener cuentas aprobadas para este año. "Quiero pensar que con las confianzas generadas podemos encontrar un camino", ha declarado en referencia a los republicanos, con quien el Govern trabaja desde hace un año y medio.

Sin dar una cifra concreta, Romero ha asegurado que los presupuestos tienen bastante margen para incorporar las demandas de ERC sobre el IRPF y se ha mostrado dispuesta a hacer "modificaciones" si hiciera falta. "Negociar es ceder y haremos el posible", ha garantizado la consellera, que ha recordado que "siempre hay altibajos" pero ha expresado confianza al superarlos, tal como pasó durante la negociación del nuevo modelo de financiación.