Los autónomos de Lleida exigen adecuar las cuotas, el paro y aplicar la exención del IVA

Los manifestantes hicieron una parada ante la sede de Hacienda antes de finalizar la marcha. - JORDI ECHEVARRIA

Unos docientos trabajadores autónomos, convocados por la Plataforma Por la Dignidad de Los Autónomos 30N, se manifestaron ayer por las calles de Lleida para reclamar unas condiciones “dignas”, una mejor conciliación familiar y “dejar de estar asfixiados” con las cuotas a pagar cada mes, entre otras exigencias. Con pancartas con el lema “Basta ya” arrancaron desde la plaza Ricard Viñes de la capital hasta la antigua estación de autobuses, aunque antes se detuvieron frente a la delegación de Hacienda en Lleida para hacer oír su voz.

Claudia, coordinadora de la plataforma en Lleida, explicó que las principales reivindicaciones pasan por reformar el sistema de cuotas para que sean “realmente proporcionales” a los ingresos mensuales de cada trabajador por cuenta propia. Entre las demandas también figura la suspensión o reducción automática de la cuota en situaciones de baja médica, hospitalización u otras circunstancias debidamente justificadas. “No puede ser que, si estamos enfermos o atravesando una situación complicada, tengamos que seguir pagando la misma cuota sin ningún tipo de ayuda”, lamentó.

En materia fiscal, reclaman que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales queden exentos de pagar el IVA, una medida que, según explicó Claudia, fue aprobada por la Unión Europea en 2020, pero que todavía no se aplica en España. Asimismo, piden no tener que abonar el IVA antes de haber cobrado las facturas emitidas.

Otra de las exigencias destacadas es la creación de un “paro real” para los autónomos. “Cotizamos toda la vida y creemos que merecemos la misma protección que los asalariados cuando el negocio deja de funcionar”, afirmó.

La Plataforma había convocado para este día una manifestación simultánea en 40 ciudades de todo el Estado.

El 44,5% de catalanes de 15-21 años quiere crear su empresa

El 44,5% de jóvenes catalanes de 15 a 21 años quiere ser emprendedor y crear su empresa, el 11,9% que prevé ser empleado, el 10,5% opta por ser funcionario y el 31,1% no lo tiene claro, según el ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’. En el conjunto del Estado, el 34,5% de jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su negocio y el 12,5% ser asalariado, según el informe.El 72,2% de los jóvenes catalanes cambiarían de país por trabajo; el 52,5% cree que su generación está más preparada que la de sus padres, y el 74,7% cree que tendrá más calidad de vida mejor que ellos. Las principales condiciones que pondrían para trabajar en una empresa son cobrar más (44,3%), ir ascendiendo (41,3%), un buen ambiente de trabajo (34,9%) y estabilidad (32,9%).