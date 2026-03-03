Mercadona dona 20.000 toneladas de alimentos en 2025 en su plan de prevención del desperdicio alimentario

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Mercadona ha donado 20.000 toneladas de alimentos y productos aptos para el consumo durante el 2025 a través de su programa de prevención del desperdicio alimentario. La compañía distribuye diariamente excedentes desde sus más de 1.670 supermercados y bloques logísticos situados en España y Portugal, beneficiando a más de 850 entidades sociales con las que mantiene colaboración permanente.

La empresa ha destinado a Catalunya un total de 2.280 toneladas de productos de primera necesidad, que equivalen a más de 38.000 carros de la compra. Esta cifra se ha canalizado a través de 138 organizaciones sociales catalanas que reciben diariamente alimentos procedentes de la red de tiendas. Además, la cadena ha cedido 550 neveras y congeladores a 130 entidades sociales de todo el territorio español y portugués, electrodomésticos que han dejado de formar parte de la operativa comercial pero mantienen plena funcionalidad.

Laura Cruz, Coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, ha explicado que "en Mercadona disponemos de un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que implantamos desde hace años." Cruz ha añadido que "la donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante" por su impacto en las organizaciones beneficiarias.

Impacto social y aprovechamiento de recursos

La coordinadora ha destacado que las 20.000 toneladas donadas "equivalen a más de 333.000 carros de la compra" y representan "un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente". La cesión de electrodomésticos permite alargar la vida útil de estos equipos a la vez que refuerza la capacidad de almacenaje y conservación de las entidades receptoras.

Estrategia de sostenibilidad corporativa

La iniciativa se enmarca dentro del compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario. El modelo implementado prioriza la prevención de excedentes, la colaboración con el tejido social y el aprovechamiento responsable de los recursos disponibles, consolidando una línea de actuación que la cadena de supermercados mantiene desde hace varios años en todos los territorios donde opera.