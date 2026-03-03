La provincia de Lleida cierra febrero con un repunte del paro, aunque crece el empleo

Publicado por acn / redacción Creado: Actualizado:

El paro en la provincia de Lleida ha crecido por tercer mes consecutivo y el número de personas que buscan trabajo se sitúa en 15.994. Son 130 personas más, un crecimiento del 0,82%, respecto a enero, según los datos que ha dado a conocer este martes el Ministerio de Trabajo. Por sectores, el paro ha aumentado en los sectores sin empleo anterior (99), en los servicios (68) y en la construcción (7), mientras que en la agricultura y la industria se ha reducido en 35 y 9 personas, respectivamente.

Por otra parte, durante febrero se han creado 1.647 nuevos puestos de trabajo (0,78%) y el número de afiliados en la demarcación llega a las 211.848 personas. Si se compara con hace un año, se han creado 4.913 trabajos, cifra que supone un incremento del 2,37%. A pesar del ligero aumento del paro en febrero, en las comarcas leridanas hay 333 personas menos (-2,04%) que buscan trabajo respecto de las que había hace un año.

De los 15.994 parados, 9.471 son mujeres y 6.523 son hombres. El sector que concentra a más parados es el servicios, con 10.600. Lo siguen de lejos el que engloba a las personas que no tenían ningún trabajo anterior y que se han apuntado a las listas (1.710), la industria (1.432), la agricultura (1.172) y la construcción (1.080).

Por otra parte, según los datos de Trabajo, en el conjunto de Catalunya el paro repunta ligeramente por tercer mes consecutivo con un aumento de 2.039 ocupados más que en el mes de enero (+0,63%) hasta los 327.253 desocupados, el total más bajo desde febrero de 2008. Se trata del primer febrero en cuatro años con un ligero incremento mensual del paro. En la comparativa interanual, las listas de los servicios de empleo se han reducido con 7.068 desocupados menos, un 2,11% inferior al mismo mes de 2025. En cambio, el empleo crece en 23.564 personas en febrero hasta los 3,85 millones de afiliados a la Seguridad Social y marca un nuevo récord para el segundo mes del año. En un año, se han generado 73.742 trabajos, un 1,95% más, el porcentaje de crecimiento más bajo en este mes desde el estallido de la pandemia.

En el conjunto del Estado español, el empleo ha crecido en casi 100.000 afiliados a la Seguridad Social con respecto a enero, en el tercer mayor incremento intermensual de la serie desde 2007. En términos medios, el mercado laboral español ha llegado a los 21.670.636 de trabajadores, un máximo histórico para el mes de febrero.