Subida del precio del combustible por el conflicto en Irán: la OCU calcula este incremento en las próximas semanas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) prevé un incremento de entre 8 y 10 céntimos por litro en el precio del combustible durante las próximas semanas. Esta estimación se basa en la suposición de que el barril de petróleo Brent mantenga su cotización actual, situada en torno a los 80 dólares, tras el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo a raíz de la intervención militar conjunta de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

La asociación de consumidores ha emitido un comunicado en el que alerta de que la reciente escalada del precio del crudo aún no se ha reflejado de manera significativa en los surtidores españoles. Aunque el sector suele trasladar rápidamente el encarecimiento del petróleo mediante el denominado efecto 'pluma y cohete', el impacto final en los carburantes depende de la persistencia de la subida y de diversos factores geopolíticos y financieros que condicionan el mercado.

Impacto gradual en dos semanas

Según el análisis de la OCU, el comportamiento histórico del sector indica que el traslado del incremento del Brent a los precios finales puede oscilar entre varios días y varias semanas. En este caso concreto, la organización considera más probable un impacto gradual cercano a dos semanas, siempre que el precio del crudo se mantenga estable en los niveles actuales de aproximadamente 82 dólares por barril.

Variación limitada hasta el momento

De momento, los precios medios de los carburantes en España apenas han experimentado cambios significativos. La OCU señala que el ligero incremento registrado en las últimas semanas responde más bien al encarecimiento previo del Brent, que pasó de 65 a 70 dólares entre finales de enero y principios de febrero, que a la reciente tensión geopolítica derivada del conflicto en Irán.