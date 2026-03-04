Lleida, líder catalana en economía verde, presenta proyectos por 200 millones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La jornada L’Horitzó Lleida 2050 i una Catalunya sostenible, celebrada ayer en Barcelona e impulsada per la Fundació Horitzons 2050 y el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida con la colaboración de las Cámaras de Comercio de Lleida y Tàrrega, situó Lleida como el territorio que concentra el 50% del capital natural del país y que puede convertirse en un vector estructural para reforzar la autonomía estraté4gica de Catalunya en un contexto geopolítico incierto. La provincia lidera la economía verde en Catalunya y presentó proyectos que requieren movilizar 200 millones de euros de inversión pública y privada, con un impacto estimado de 314 millones sobre la producción y la creación de 2.395 puestos de trabajo.

Entre las iniciativas destaca el despliegue de tres áre4as de actividad económica especializada en bioeconomía en Alcarràs, Balaguer y Montoluiu de Lleida con una preisión de inversón pública de 14,3 millones y de 28,2 privada. También destaca la creación de un entorno de experimentación tecnológica y regulatoria para acelerar biotecnologías y reducir riesgos de innovación (inversiones de 15 y 5 millones) y un espacio de pruebas de industria 4.0 en el Parc Agrobiotech para impulsar fabricación avanzada y sostenible (2 y 1 millones), así como un centro de formación en economía verde y una oficina de atracción de talento para garantizar capital humano cualificado (10 y 4 millones). También destaca el despliegue de un modelo de gestión multifuncional de bosques públicos para activar biomasa, madera estructural y créditos climáticos (25 y 80 millones); programas de agricultura regenerativa y sistemas de monetización de externalidades positivas (3 y 1 millones) y el despliegue de la conectividad NB-loT vía satélite para optimizar la gestión hídrica y la agricultura de precisión (12 millones de inversión pública).

El potencial de Lleida

El presidente de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, destacó que “Lleida sabe qué quiere ser en el año 2050 y qué proyectos ha de impulsar antes de 2030 para hacerlo posible”. Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, afirmó que “Catalunya sólo podrá garantizar una sostenibilidad real y justa si activa estratégicamente el potencial de Lleida”.