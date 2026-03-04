Lleida registra 130 parados más en febrero, pero crea 1.647 empleos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida cerró el mes de febrero con un repunte de los parados por tercer mes consecutivo, situándose el total de personas que buscan trabajo en las 15.994, que son 130 más que las que se contabilizaban en enero (0,82%), según los datos publicados ayer por el ministerio de Trabajo. Este aumento viene dado, sobre todo, por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo, y por el sector servicios, que suman 99 y 68 nuevos parados respectivamente. También sube el número de desempleados en la construcción (7). Por el contrario, la cifra de parados ha bajado tanto en agricultura (-35), como en la industria (-9). En el último año, sin embargo, el paro ha descendido en 33 personas en la demarcación, un 2,04%.

Pese al repunte del número de desempleados, durante el mes de febrero se crearon en la provincia 1.647 puestos de trabajo (+0,78%) y el número total de afiliados a la Seguridad Social se situó en las 211.848 personas. Si se compara con hace un año, se han creado 4.913 trabajos, lo que supone un incremento del 2,37%. En términos relativos, Lleida es la demarcación catalana que más ocupados ha ganado en el último año.

En el conjunto de Catalunya el paro subió en 2.039 personas en febrero, hasta situarse el número total de desempleados en los 327.253. Durante el pasado mes se crearon también 23.564 empleos (+0,62%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.850.359.

A nivel estatal, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 3.584 personas en febrero (+0,15%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,443 millones. Mientras la Seguridad Social, registró una media de 97.004 cotizantes más respecto al mes anterior (+0,45%), situándose el número total de ocupados en los 21.903.259. Catalunya fue la comunidad autónoma donde más subió la afiliación.

Pimec alerta de que el dinamismo económico no se traslada al trabajo

El secretario general de la patronal Pimec, Josep Ginesta, afirmó ayer que el incremento “inusual” del paro de febrero confirma que no se están aprovechando las oportunidades y el impulso económico. Ginesta afirmó que la economía catalana tiene un mayor impulso y crecimiento que las de su entorno, pero que este dinamismo “no se está trasladando con la intensidad necesaria” al mercado laboral. Por su parte, los principales sindicatos, CCOO y UGT, valoraron como “favorables” los datos de paro y afiliación de febrero, que consideraron “coherentes” con el comportamiento habitual del mercado laboral en este mes. Sin embargo, advierten, esta evolución positiva convive con “fragilidades estructurales persistentes”, especialmente en sectores con elevada estacionalidad y en las dificultades de los jóvenes para encontrar estabilidad laboral. Además, consideran que “la invasión de Irán” introduce un elemento de incertidumbre económica.