Colaboración entre Atlas Energia y una firma asiática

La firma leridana Atlas Energia ha sido seleccionada por Southern Power Grid, una de las compañías energéticas más relevantes de Asia, para fomentar parte de su plan de intercambio profesional en España. La firma asiática ha mostrado interés por el modelo de gestión, la estructura operativa y la propuesta de valor de Atlas Energia, especialmente en el ámbito de los mercados eléctricos liberalizados y los servicios para pymes. Esto motivó que ambas partes celebraran un encuentro técnico y empresarial orientado al intercambio de conocimiento y buenas prácticas sectoriales. Durante la reunión, celebrada en las oficinas de Atlas Energia en Barcelona, se abordaron aspectos estratégicos vinculados al funcionamiento del mercado eléctrico en España y la UE, así como el desarrollo de servicios energéticos avanzados y modelos de comercialización innovadores. La inclusión de Atlas Energia en este programa de intercambio refuerza su posicionamiento dentro del sector y permite sembrar las bases para futuras líneas de colaboración en ámbitos técnicos, de gestión, formación de talento y desarrollo de proyecto entre ambas compañías.