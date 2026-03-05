El aceite es el producto leridano más expuesto a las amenazas de Trump: se juega 43 de los más de 78 millones que representa el mercado estadounidense

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El aceite de oliva es el producto más expuesto a las nuevas amenazas comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump, contra España. Suma 43 de los más de 78 millones en exportaciones de empresas de la demarcación a Estados Unidos. La Cámara de Comercio apuesta por no generar alarma y reforzar la diversificación de mercados.

Las empresas leridanas exportaron el año pasado a Estados Unidos productos por valor de 78,29 millones de euros e importaron 13,65 millones, según los datos faciltados ayer por la Cámara de Comercio. EEUU es el décimo país destinatario de las exportaciones leridanas y representa el 2,48% del total, con una docena de empresas de la provincia que mantienen volúmenes importantes y sostenidos hacia el mercado estadounidense.

En este contexto, las declaraciones del presidente estadounidense, anunciando que cortará todo el comercio con España, “parecen tener una voluntad de presión directa sobre el Gobierno español, a raíz de su negativa a permitir el uso de bases estadounidenses en territorio español. En un primer escenario, estas manifestaciones podrían responder a una estrategia de castigo político o escarmiento público sin traducción inmediata en medidas arancelarias formales. Sin embargo, el simple anuncio puede generar incertidumbre entre proveedores y clientes, ralentizar decisiones de compra e introducir volatilidad en contratos internacionales”, alerta la Cámara.

En 2025, el principal producto exportado fue el aceite de oliva, con 42,94 millones, y representa más de la mitad del total enviado a Estados Unidos. Le siguen la perfumería y cosmética (3,90 millones), la maquinaria de envasado y embalaje (3,51), las estructuras metálicas (3,42), los envases de papel (2,51), los zumos de fruta (1,93) y las conservas (1,65). Esta concentración implica que cualquier interrupción del mercado norteamericano afectaría especialmente al agroalimentario y ciertas manufacturas industriales.

En cuanto a las importaciones, Lleida adquirió en EEUU por valor de 13,65 millones, principalmente perfumería y cosmética (1,80 millones), hilados (1,70), instrumentario científico y técnico (1,58) y productos de ortopedia (1,12). En un escenario de ruptura comercial, el principal riesgo no sería un encarecimiento por vía arancelaria, sino una interrupción del suministro, que obligaría a las empresas afectadas a reorientar compras hacia otros mercados proveedores, dentro de la Unión Europea o en terceros países con capacidad equivalente. Aunque el volumen importado es moderado en el conjunto de la economía leridana, la sustitución podría requerir adaptaciones técnicas y logísticas puntuales.

En conjunto, el riesgo para la economía leridana está acotado en volumen global pero relevante en sectores específicos, especialmente en el aceite de oliva. A corto plazo, los escenarios son inciertos y pueden ir desde una simple amenaza con impacto reputacional y de incertidumbre hasta una ruptura efectiva de las relaciones comerciales. En este contexto, la Cámara apuesta por seguir de cerca la evolución de los hechos pero “sin generar una alarma excesiva entre las empresas. Reiteramos las recomendaciones de reforzar la diversificación de mercados, evaluar opciones de cobertura financiera y mantener un seguimiento atento de los eventos, de modo que las empresas puedan reaccionar con rapidez si las circunstancias cambiaran”.