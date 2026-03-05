JARC se queja por los pagos a los miembros de las mesas electorales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las elecciones agrarias celebradas el pasado día 27 de febrero se desarrollaron sin incidentes, pero pasados unos días sí ha generado malestar entre buena parte de las personas que fueron llamadas a ser presidentes o vocales de las diferentes mesas de votación por las compensaciones que muchos consideran de “miseria”. En concreto, la Generalitat abona 45 euros a los presidentes de las mesas y 30 a los vocales en concepto de “dieta de manutención” para una jornada de votación que comenzaba a las 9 horas y terminaba a las 19, aunque muchos de ellos afirman que su trabajo se alargó al menos once horas. En este contexto, JARC ha anunciado la presentación de una queja formal por estas cantidades y en la primera Mesa Agraria planteará que se pueda compensar mejor a estos payeses o, al menos, hacerlo para próximas contiendas electorales.

Entre las quejas más repetidas por parte de los agricultores se encontraba el hecho de que la “dieta” no alcanzaba ni el salario mínimo interprofesional que ellos deben pagar al menos a sus trabajadores y temporeros. Además, recuerdan que sus “dietas” están muy alejadas de las que se cobran en otros comicios. Por ejemplo, en las últimas elecciones generales del año 2023, se cifraba en 70 euros. En total, en Lleida había 121 mesas electorales, a las que se sumaron 35 de la vegueria de Alt Pirineu y Aran. Cada una de ellas contaba con un presidente y dos vocales, con lo que se movilizó a 468 personas. Los presidentes deben ser compensados, según el baremo público, con 7.020 euros, mientras los vocales se reparten 9.360. Lleida es la demarcación con mayor número de electores, con 8.140 en la vegueria del llano y 1.437 en la montaña.

Las elecciones determinan la representatividad de las organizaciones agrarias y su posicionamiento en la Mesa Agraria y sectoriales con la Administración.